Unter Verweis auf die zahlreichen Protestschreiben die in den vergangenen Wochen formuliert wurden, fordert die EFF Apple dazu auf die Pläne vollständig über Bord zu werfen und die angekündigten Kinderschutz-Funktionen auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht in die Betriebssysteme der hauseigenen Geräte zu integrieren.

Apples Infrastruktur würde die Privatsphäre der iPhone-Nutzer weltweit in massive Gefahr bringen und autoritären Regimen ein System zur Massenüberwachung in die Hand drücken, mit dem sich die eigenen Bürger problemlos ausspionieren lassen würden.

So hat sich die Elektronik Frontier Foundation (EFF), die wichtigste Bürgerrechtsorganisation für Netzaktivisten in den Vereinigten Staaten, noch mal deutlich gegen eine verzögerte Einführung der Kinderschutz-Funktionen ausgesprochen, zu denen die Nacktbild-Erkennung in iMessage und die Foto-Prüfung vor dem iCloud-Upload zählt.

Die Stellungnahme Apples , mit der das Unternehmen am Freitagnachmittag auf die seit Wochen anhaltende Kritik an den Plänen Cupertinos reagierte, zum Upload vorgemerkte Fotos auf den Endgeräten der eigenen Kunden mit einer Datenbank bekannter Missbrauchsbilder abzugleichen, fiel mit gerade mal einem Text-Absatz erstaunlich wortkarg aus.

Schlüsselfertiges System zur Massenüberwachung Umstrittener Foto-Abgleich: Kritik an Apple hält unvermindert an

