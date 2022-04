Audio Hijack 4.0: Mac-Aufnahmestudio runderneuert

Jetzt steht Audio Hijack in der runderneutern Version 4.0 zum Download bereit und tritt mit über 100 Neuerungen und Verbesserungen an, die die Macher gleich auf drei Infoseiten zusammengefasst haben:

Mit Audio Hijack hat Rogue Amoeba ein umfangreiches Aufnahmetool auf dem Markt, das auf eine Baustein-Logik setzt und damit super-flexibel eingesetzt werden kann. Hier könnt ihr die benötigten Module frei miteinander verknüpfen und so auswählen welche Quellen aufgenommen werden sollen, was mit dem Output passiert und ob ihr selbst mithören wollt. Zudem lässt sich das Signal live mit Effekten verfremden, verbessern oder schlicht von Störgeräuschen befreien.

