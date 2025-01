„U Do“ und „Kleany“: Mini-Helfer für die Mac-Menüleiste

U Do ist ein noch recht junges App-Projekt, mit dessen Hilfe man Erinnerungen und anstehende Aufgaben in der Menüleiste des Macs anzeigen kann. Allerdings seid ihr hier nicht auf die Anzeige eines einzelnen Textes beschränkt, sondern könnt auch mehrere verschiedene Hinweise automatisch rotieren lassen.

Die App bietet hierfür verschiedene Einstellungsoptionen an. So kann man die Zeit bis zum Wechsel der Anzeige frei zwischen einer und 60 Sekunden wählen. Zudem hat man die Möglichkeit, einzelne Einträge als priorisiert zu markieren, was durch eine farbliche Hervorhebung in der Liste und ein vorangestelltes Symbol in der Menüleiste angezeigt wird.

Die Prio-Farbe und das zugehörige Symbol können über die Einstellungen der App festgelegt werden. Um einen Eintrag als priorisiert zu markieren, müsst ihr die Maustaste etwas länger gedrückt halten. Ein Doppelklick löscht einen Eintrag aus der Liste.

Wenn ihr die App ausprobieren wollt, müsst ihr beim ersten Start allerdings die von Apple für von nicht notarisierte Apps angestellten Hürden überspringen. Ein Rechtsklick allein genügt nicht mehr, wir haben den seit macOS Sequoia nötigen Weg hier beschrieben.

Kleany sperrt Tastatur und Trackpad zur Reinigung

Das ebenfalls in der Menüleiste platzierte Helferlein Kleany ist derweil bereits in Version 2.0 verfügbar. Die App will bei Reinigungsarbeiten von Bildschirm, Tastatur und Trackpad unterstützen, ohne dass man den Rechner oder die Eingabegeräte dazu ausschalten muss.

Damit man Verschmutzungen auf dem Bildschirm besser sieht, kann Kleany den Bildschirm vorübergehend komplett schwarz einfärben. Die Tastatur und mit Version 2 auch das Trackpad werden mithilfe der App deaktiviert, damit man beides intensiv gründlich sauber machen kann. Nach Abschluss der Reinigung genügt ein Doppeltipp aufs Trackpad, um die regulären Funktionen wieder zu aktivieren.

Kleany wird von seinem Entwickler zum Preis von einem Dollar (man darf auch mehr bezahlen) über Gumroad zum Kauf angeboten.