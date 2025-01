Bundestagswahl 2025: Wahl-O-Mat und Erstwählerwoche angekündigt

Am 23. Februar 2025 sind knapp 60 Millionen Bürger in Deutschland dazu aufgerufen, den Bundestag neu zu wählen. Darunter befinden sich etwa 2,3 Millionen junge Menschen, die zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen können. Um deren politische Meinungsbildung zu unterstützen, hat die ARD heute eine Erstwählerwoche zur Förderung der Medienkompetenz angekündigt. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat zudem den pünktlichen Start des Wahl-O-Mat zu den Bundestagswahlen 2025 zugesagt.

Wahl-O-Mat ab 6. Februar

In gut drei Wochen, zum 6. Februar 2025, wird der Wahl-O-Mat online zugänglich sein. Das digitale Angebot dient als Orientierungshilfe, um persönliche Positionen mit den Programmen der zugelassenen Parteien abzugleichen. Nutzerinnen und Nutzer können 38 Thesen mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ bewerten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelne Themen stärker zu gewichten, bevor das Tool die Übereinstimmungen mit den Parteien berechnet.

Nach Angaben der bpb wurde der Erstellungsprozess aufgrund der vorgezogenen Wahl erheblich verkürzt. Normalerweise dauert die Entwicklung des Fragekatalogs mehrere Monate. Diesmal musste der Zeitplan deutlich gestrafft werden, um das Angebot rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

ARD bietet Aufklärung für Erstwähler

Der Schwerpunkt der ARD liegt auf der Förderung von Medienkompetenz, die insbesondere junge Wählerinnen und Wähler bei ihrer Entscheidung unterstützen soll. Vom 20. bis 24. Januar organisiert die ARD dafür die bundesweite „Aktionswoche Medienkompetenz“. Das Programm beinhaltet Workshops, Diskussionen und digitale Live-Events. Themen wie die Erkennung von Desinformation, der Einfluss von Algorithmen und der Umgang mit sozialen Medien stehen dabei im Mittelpunkt.

Neben digitalen Angeboten gibt es Veranstaltungen vor Ort, etwa in den Studios von Radio Bremen, dem NDR in Schleswig-Holstein oder dem Studio Franken. Dabei erhalten Interessierte Einblicke in journalistische Arbeitsprozesse. Unterstützt wird die Initiative durch Kooperationspartner wie Landesmedienanstalten, Bildungsportale und politische Bildungszentralen.