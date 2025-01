Audible und Readly werben mit 1-Euro-Aktionen um Rückkehrer

Aktuell laufen bei Audible und Readly noch zeitlich begrenzte Sonderaktionen, in deren Rahmen man die beiden Dienste zu deutlich reduzierten Preisen ausprobieren kann.

Die Audible-Aktion bei Amazon lässt sich noch bis Anfang nächste Woche buchen. Hier kann man den Hörbuchdienst drei Monate lang zum Preis von jeweils 0,99 Euro nutzen. Regulär fallen für das Audible-Abo 9,95 Euro im Monat an.

Audible zeigt sich mit Blick auf die Teilnahmebedingungen wie meistens kulant. Die Aktion zielt nicht nur auf Neukunden ab, sondern es sind auch alle Kunden von Amazon zur Teilnahme berechtigt, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Einen Haken hat das Ganze aber dennoch. Das Angebot kann lediglich einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden.

Über Audible müssen wir vermutlich nicht mehr viel erzählen. Das Abonnement beinhaltet die Möglichkeit, monatlich ein Hörbuch eigener Wahl zu „kaufen“. Das bedeutet, dass ihr über euer Benutzerkonto bei Audible auch dann noch auf dieses Buch zugreifen könnt, wenn das Abo beendet ist. Ein aktives Audible-Abo berechtigt zudem dazu, ohne Begrenzung auf den Flatrate-Pool „Enthalten im Abo“ oder die exklusiven Podcasts des Anbieters zuzugreifen.

2 Monate Readly für 1 Euro

Auch die Macher der Zeitschriften-Flatrate Readly versuchen derzeit wieder, mit einer Sonderaktion neue Abonnenten zu gewinnen. Hier kann man das normalerweise 14,99 Euro pro Monat teure Abo vorübergehend zwei Monate lang zum Preis von 1 Euro nutzen. Auch hier gilt allerdings, dass das Angebot nur einmal pro Kunde eingelöst werden darf. Zudem wird vorausgesetzt, dass man kein aktives Readly-Abonnement laufen hat.

Readly bietet per App oder vom Webbrowser aus den Zugriff auf rund 8.000 Magazine und Zeitungen. Der Anbieter kooperiert hier auch mit zahlreichen deutschen Verlagen, sodass sich in der Auswahl diverse bekannte hiesige Magazine zu verschiedensten Themenbereichen finden. Darüber hinaus bietet Readly eine kleine Auswahl an deutschen und internationalen Tages- und Wochenzeitungen.