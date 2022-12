Twitter plant Pflicht-Tracking oder Abonnement

Seitdem der Multimilliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft und den zuvor börsennotierte Konzern in ein privat geführtes Unternehmen verwandelt hat, herrscht nicht nur ein drastischer Sparkurs, gleichzeitig wird nahezu hektisch auch nach (neuen) Wegen gesucht, die vorhandenen Nutzer effektiver als bislang zu monetarisieren. Twitter möchte raus aus der Verlustzone und Geld verdienen – jetzt mehr denn je.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022