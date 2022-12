Foto-Werkzeugkasten XnViewMP: Freier Mac-Bildbetrachter überarbeitet

Die neue Version 1.4 ist das vierte große Update seit Erscheinen von Ausgabe 1.0 in diesem Jahr und rüstet unter anderem den Dateibrowser Total Commander nach sowie die Konvertierung in das WebP-Format. Die Arbeitsoberfläche bei Mehrfach-Konvertierungen wurde überarbeitet und zudem zahlreiche Fehler und Bugs behoben, die alle in dieser Changelog-Übersicht aufgelistet sind.

Zudem integrierte XnViewMP viele Produktiv-Werkzeuge wie etwa eine Stapelverarbeitung, die die Bearbeitung mehrerer Bilder in einem Rutsch ermöglicht. Dazu gehören Eingriffe in Exif-Daten und Dateinamen, aber auch richtige Bildmanipulationen wie das schnelle Erstellen von Miniaturgrafiken, das Zuschneiden oder das Anwenden von Filtern.

Erst im Mai 2022 in Version 1.0 erschienen, steht der freie Bildbetrachter XnViewMP jetzt in Ausgabe 1.4 zum Download zur Verfügung und kann von Privatpersonen weiterhin als kostenfreies Freeware-Angebot eingesetzt werden. Lediglich Firmenkunden sind dazu aufgerufen einen Lizenz zu erwerben, wenn XnViewMP im geschäftlichen Umfeld zum Einsatz kommt.

