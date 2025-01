Tunefull bringt Mini-Player für Apple Music und Spotify in die Notch

Apples vom iPhone bekannte Infozentrale „Dynamic Island“ findet auch auf dem Mac immer mehr Zuspruch, hier allerdings bislang noch inoffiziell. Zuletzt haben wir auf Anwendungen wie Alcove, NotchNook oder MediaMate hingewiesen, mit deren Hilfe sich ein ähnliches Erlebnis auch in Verbindung mit dem auf verschiedenen Apple-Computern vorhandenen Bildschirmeinschnitt realisieren lässt.

Mit der vor zwei Wochen veröffentlichten Version 2 hat auch der Entwickler der Open-Source-Anwendung Tuneful eine entsprechende Funktion integriert. „Tuneful“ ist als Fernbedienung für die Mac-Anwendungen von Spotify und Apple Music gestartet und war zunächst auf einen frei schwebenden Mini-Player und eine Integration in die Menüleiste beschränkt.

Mit der neuen Notch-Integration ist es auf Macs mit Notch möglich, einfach mit der Maus über die Mitte des oberen Bildschirmrands zu fahren, um den Mini-Player von „Tuneful“ einzublenden. Auf Macs ohne Notch hat der Entwickler die Funktion so implementiert, dass der Player angezeigt wird, wenn man mit der Maus über die Mitteilung zu einem Songwechsel fährt.

Version 2.1 bringt Feinschliff für den Notch-Player

Diese Integration wurde mit der jetzt verfügbaren Version 2.1 der App noch einmal kräftig überarbeitet. Der Entwickler spricht im Zusammenhang mit seinem aktuellen Update von der bislang größten Aktualisierung für die Benutzeroberfläche seiner App. Im Vordergrund stand dabei vor allem die optische Angleichung an Apples „Dynamic Island“. Zudem wurde der Umfang der im Notch-Fenster angezeigten Informationen erweitert. Rechts von den Informationen zu Titel und Künstler bewegt sich während der Wiedergabe ein Equalizer-Symbol, dessen Farbgebung sich an der aktuellen Covergrafik orientiert, die links vom Songtitel angezeigt wird. Darüber hinaus wurde das Erscheinungsbild der App dem Entwickler zufolge in mehreren Bereichen verbessert und angepasst.

„Tuneful“ lässt sich im Mac App Store kostenlos laden und dann auch ohne Einschränkung in vollem Umfang verwenden.