MediaMate: „Now Playing“-Anzeige als „Dynamic Island“ auf dem Mac

Mit MediaMate hat der Entwickler Wouter Hennen eine Mac-Anwendung am Start, die zum einen neue und aufgeräumter wirkende Overlay-Anzeigen für Lautstärke und Helligkeit mit sich bringt, allem voran aber eine interessante Variation der „Now Playing“-Anzeige ermöglicht. Der aktuelle Songtitel wird beispielsweise zentriert am oberen Bildschirmrand an das „Dynamic Island“ vom iPhone erinnernd als Notch-Erweiterung angezeigt.

Wohlgemerkt spielt es keine Rolle, ob ihr MediaMate tatsächlich auf einem Apple-Notebook mit Notch verwendet, oder ein gewöhnliches Display ohne die Aussparung habt. In beiden Fällen schiebt sich die Anzeige nur dann ins Bild, wenn sie soll, und bleibt ansonsten komplett verborgen. Sinn der Sache ist es, dass die Infos zur aktuellen Wiedergabe keinen Bildschirmplatz belegen, bei Bedarf aber schnell erreichbar sind.

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Die Art und Weise, wie MediaMate die „Now Playing“-Informationen anzeigt, lässt sich über die Einstellungen der App detailliert konfigurieren. So kann man hier nicht nur auf die Form und die präsentierten Inhalte Einfluss nehmen, sondern beispielsweise auch die jeweilige Anzeigedauer festlegen oder Anwendungen bestimmen, bei deren Nutzung die Anzeige versteckt werden soll.

Neue Overlay-Regler optional

Sämtliche Komponenten von MediaMate lassen sich unabhängig von einander aktivieren und konfigurieren. Dementsprechend stehen in den Einstellungen der App auch separate Bereiche für die in Form eines Schiebereglers dargestellten Overlay-Anzeigen für die Lautstärke, Bildschirm- und Tastaturhelligkeit zur Verfügung.

MediaMate lässt sich kostenlos laden und im Demo-Modus eine halbe Stunde lang ausprobieren. Wenn man die App dauerhaft nutzen will, soll man einen fairen Preis ab 5,99 Euro aufwärts bezahlen und erhält im Gegenzug einen Lizenzschlüssel für bis zu fünf Geräte.

MediaMate wurde eben erst in Version 2.4 veröffentlicht und wird aktiv vom Entwickler gepflegt.