Alcove bringt das „Dynamic Island“ auf den Mac

Alcove ist eine App, die sich grundsätzlich auch auf Desktop-Rechnern verwenden lässt. Ihre Stärken kann die Software ohne Frage vor allem auf Notebooks und in Verbindung mit einem Trackpad ausspielen. Die App bringt das vom iPhone bekannte „Dynamic Island“ auf den Mac und bespielt diesen Notch-Bereich mit Funktionen wie der Musiksteuerung und der Anzeige von Mitteilungen.

Das Trackpad macht „Alcove“ deswegen zu einer runden Sache, weil ihr in diesem Bereich auch mithilfe von Wischgesten navigieren könnt. Nehmen wir die Wiedergabe von Apple Music als Beispiel. Wenn man mit der Maus in den virtuellen Notch-Bereich an der Oberkante des Bildschirms fährt, kann man die Anzeigefläche durch Tippen vergrößern. Dadurch werden ausführliche Titelinformationen und die Bedienelemente von Apple Music eingeblendet. Durch seitliches Wischen kann man direkt zum nächsten Song wechseln.

Über die Einstellungen der App kann man festlegen, für welche Funktionen man den Notch-Bereich von „Alcove“ verwenden will. Beispielsweise lassen sich dort auch Verbindungen zu Ausgabegeräten oder Batteriewarnungen anzeigen. Im Fokus steht momentan wohl noch die Anzeige der aktuellen Musikwiedergabe, hier stehen besonders viele Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Einfach mal ausprobieren

Wenn ihr die App ausprobieren wollt, könnt ihr euch das komplette Wochenende Zeit nehmen. Die App lässt sich vor dem Kauf 48 Stunden lang in vollem Umfang testen.

Der Kaufpreis von 16,99 Dollar erscheint auf den ersten Blick etwas hoch. Der Entwickler geht allerdings auf diesen Punkt ein und merkt an, dass es sich um eine Volllizenz handelt, die alle zukünftigen Updates beinhaltet. Ähnlich, wie er es bei seiner anderen App Klack praktiziert, soll auch „Alcove“ regelmäßig mit Funktionserweiterungen versorgt werden, diesbezüglich sei bereits einiges geplant.

Aktuell liegt „Alcove“ in der eben veröffentlichten Version 1.2.1 vor. Die App ist ursprünglich im November an den Start gegangen.