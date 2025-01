„Monit“ und „myAddress“ zeigen aktuelle Mac-Leistungsdaten an

Mit Monit und myAddress haben zwei bereits seit einigen Jahren verfügbare Mac-Helferlein neue Lebenszeichen von sich gegeben. Beide Apps stehen mit neuen Funktionen ausgestattet im Mac App Store zum Download bereit.

Der Name Monit leitet sich von „monitoring“ ab und die im Stil eines Widgets gehaltene App ist darauf spezialisiert, Daten wie die Leistung von Prozessor und Speicher, die Netzwerklast oder Informationen rund um den Akku (sofern die Anwendung auf einem Notebook ausgeführt wird) auf Abruf bereitzustellen.

Die von „Monit“ gesammelten Informationen werden im Stil eines Widgets am rechten Bildschirmrand angezeigt. Dieses Fenster lässt sich entweder per Klick auf das Menüleistensymbol der App oder über einen Kurzbefehl öffnen.

Seinen vollen Leistungsumfang kann die App entfalten, wenn ihr das vom Entwickler zusätzlich angebotene Helfer-Tool installiert. Aber auch ohne diese Erweiterung bewirbt sich die App als zentrale Anlaufstelle für den Abruf von weitreichenden Systeminformationen.

Im Detail wird der Leistungsumfang von „Monit“ auf der Webseite des Entwicklers beschrieben. Die App lässt sich zum Preis von 5,99 Euro im Mac App Store laden.

myAddress: Systeminfos und Mac-Fernbedienung

Mit ähnlichen, aber weniger weitreichenden Funktionen richtet sich myAddress an seine Nutzer. Bei dieser App stand wie der Name andeutet ursprünglich die Anzeige der aktuellen IP-Adresse in der Menüleiste im Fokus. Inzwischen stehen aber auch hier zusätzlich umfassende Funktionen zur Überwachung der Systemleistung bereit.

„myAddress“ könnte für Mac-Besitzer aber vor allem auch deswegen interessant sein, weil die App einen iOS-Ableger hat, mit dessen Hilfe man Funktionen wie die Mac-Bildschirmsperre, Screenshots und Kamerafotos oder die Musikwiedergabe vom iPhone aus starten kann.

„myAddress“ wurde eben mit Verbesserungen für Macs mit Apple-Prozessoren ausgestattet in Version 7.0 veröffentlicht und lässt sich zum Preis von 0,49 Euro im Mac App Store laden.