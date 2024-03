Tuneful: Tolle Freeware-Fernbedienung für Spotify und Apple Music

Die Open-Source-Applikation Tuneful versorgt euch mit einer eleganten Möglichkeit, Spotify oder Apples Musik-Applikation fernzusteuern, wahlweise aus der Menüleiste oder direkt vom Desktop aus. Initial vorgestellt haben wir euch die kleine Freeware-App auf ifun.de im vergangenen Jahr, jetzt liegt Version 1.5 des gänzlich kostenlosen Downloads vor und baut das bereits umfangreiche Angebot weiter aus.

Das jüngste Update bringt mehrere neue Funktionen mit. Dazu gehört etwa die Option, nutzbare Bedienelemente nun neben Cover und Song-Informationen direkt in der Mac-Menüleiste anzuzeigen. Der Aufruf des Tuneful Mini-Players ist zum schnellen Überspringen des laufenden Songs damit nicht mehr nötig.

Tuneful Mini-Player

Der Mini-Player ist das Highlight der Tuneful-App. Dieser wird nach einem Mausklick unter der Mac-Menüleiste eingeblendet und kann umfangreich an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Benutzer haben hier die Wahl zwischen einem durchsichtigen Hintergrund und einem verschwommenen Artwork des gerade abgespielten Titels und können sich ein Cover in der Menüleiste einblenden lassen, wo zudem Infos zum aktuell spielenden Lied angezeigt werden.

CD-Cover-Anzeige

Neben der Darstellung in der Mac Menüleiste verfügt die Anwendung über eine zusätzliche CD Cover Anzeige, die sich an einer beliebigen Stelle auf dem Desktop platzieren lässt, hier über allen anderen Fenstern schwebt und ebenfalls in Aussehen und Größe konfiguriert werden kann.

Unabhängig davon, ob ihr mit Spotify oder Apple Music unterwegs seid, empfehlen wir euch den Einsatz der kostenfreien Mac-Anwendung. Ist die wiederzugebende Playlist beziehungsweise das Album, mit dem ihr in den Tag starten wollt einmal ausgewählt, dann bietet Tuneful einen deutlich angenehmeren Schnellzugriff als die großen Mac-Anwendungen von Spotify oder Apple.