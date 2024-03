Positionspapier: Grüne fordern Werbevorgaben für Influencer

Die Fraktion der Grünen im Bundestag setzt sich für eine strengere Regulierung von Influencern auf europäischer Ebene ein. Eingeschränkt werden sollen die Werbepraktiken, mit denen Influencer Produkte und Dienstleistungen (häufig zum eigenen Vorteil) empfehlen.

Werbeverbote für Produktkategorien

In einem noch unveröffentlichten Positionspapier, das Fachpolitiker der Grünen für die EU-Kommission vorbereitet haben, werden unter anderem europaweite Werbeverbote in bestimmten Produktkategorien gefordert. Aktuell im Gespräch: Finanzprodukte und medizinische Artikel.

Nach Angaben des Handelsblatts, das bereits einen ersten Blick in das Positionspapier werfen konnte, führt dieses insgesamt zehn Punkte auf, die darauf abzielen, Verbraucher vor unseriösen und irreführenden Online-Praktiken zu schützen. Umgesetzt werden könnten diese dann im Laufe der kommenden fünf Jahre.

Glücksspiele, Gesundheits- und Finanzprodukte

Die Initiative wird von der Vorsitzenden des Digitalausschusses des Bundestags, Tabea Rößner, und der Grünen-Verbraucherpolitikerin Linda Heitmann vorangetrieben. Die Politikerinnen betonen die Gefahren, die insbesondere von unregulierter Werbung für risikoreiche Finanzprodukte, Glücksspiel-Angebote und ungesunde Lebensmittel ausgehen, da diese insbesondere junge Menschen negativ beeinflussen können.

Die Vorschläge orientieren sich dabei an bereits existierenden, strengeren Regelungen in Frankreich. Die Idee: Einheitliche Vorgaben könnten das EU-Gesetz über digitale Dienste ergänzen und so europaweit gültige Regeln schaffen.

Während der Bundesverband Influencer Marketing die Initiative beziehungsweise eine einheitliche Regelung in Europa grundsätzlich unterstützt, erntet das Positionspapier Kritik aus FDP und SPD. Die FDP warnt vor zunehmender Bürokratisierung, die SPD vor einem zu schnellen Vorgehen und spricht sich für eine Prüfung der aktuellen Rechtslage aus.