Toothpicks: Vielseitiger Mac-Bluetooth-Manager komplett kostenlos

Die Menüleisten-Applikation Toothpicks des für seine „Anti-Ruhezustands-App“ Amphetamine bekannten Entwicklers William Gustafson, haben wir euch erstmals im vergangenen Sommer vorgestellt.

Damals startete das kleine Werkzeug zur Verwaltung der mit dem Mac verbundenen Bluetooth-Geräte als 3-Euro-Download in den Mac App Store. Der kleine Helfer war uns wegen seines umfassenden Leistungsumfangs eine Erwähnung wert. So macht es die App mit dem gewöhnungsbedürftigen Icon möglich, mehrere Bluetooth-Geräte zu gruppieren, um sie gemeinsam per Mausklick oder Tastaturbefehl zu verbinden oder vom Mac zu trennen.

Toothpicks zeigt zudem nicht nur auf einen Blick an, welche Bluetooth-Geräte gerade mit dem Mac verbunden sind (oder auch nicht), sondern informiert auch über deren Akku-Stand sowie weitere Details wie etwa die Verbindungsqualität.

Wenn gewünscht, können einzelne Geräte auch mit einem eigenen (frei wählbaren) Symbol direkt in der Menüleiste angezeigt werden, dies optional auch verbunden mit einer numerischen oder grafischen Anzeige des aktuellen Akku-Ladestands.

Seit seinem letzten Update wird Toothpicks nun komplett kostenlos angeboten. Entwickler Gustafson kommentiert: „Toothpicks is now a 100% free app. Thanks to everyone who purchased!“

Mit Dank an Simon!