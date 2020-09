ARD Mediathek setzt auf „online first“

Für viele Inhalte der Serienoffensive, mit der die ARD Mediathek in Herbst und Winter starten wird, gilt in diesem Jahr erstmals die Faustregel „online first“.

Den Auftakt macht „Oktoberfest 1900“ am 8. September. Es folgen noch in diesem Jahr „Pan Tau“ am 27. September, die neuen Folgen der dritten Staffel „Babylon Berlin“ komplett am 11. Oktober, „Das Geheimnis des Totenwaldes“ und die dritte Staffel „Charité“.

Oktoberfest 1900 | Bild: BR/ARD

Im Angebot sind neben Serien und Mehrteilern, die Das Erste zeigt, auch zahlreiche Serien der Dritten Programme und von ONE, darunter im September die Sitcom „Parlament“ und die Comedy-Serie „Der letzte Wille“, im Oktober die Comedy-Serien „Ethno“ und „Da is‘ ja nix“, sowie im November – online only – die Mockumentary „How to Tatort“.

Neben den genannten Serien und Mehrteilern sind zahlreiche weitere Formate geplant, die noch in diesem Jahr und 2021 das fiktionale Angebot der ARD Mediathek mit einer großen Genrevielfalt erweitern werden. Die Bandbreite reicht von Comedy über Drama bis zu Krimi und Mystery, darunter auch viele internationale Produktionen.

Die anstehenden Serienpremieren der ARD Mediathek