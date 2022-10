toline shine 4: Neuer E-Book-Reader der deutschen Buchhändler

Amazon hat zuletzt im September ein neues Modell des Standard-Kindle auf den Markt gebracht und will in Kürze mit dem Kindle Scribe nachlegen, dem ersten Kindle-Modell, mit dem man auch schreiben kann.

Die sogenannte tolino-Allianz positioniert sich mit ihren E-Book-Lesegeräten als Alternative des deutschen Buchhandels zum Kindle-Angebot von Amazon. Die Geräte erlauben die Verwendung mit E-Books in den Formaten EPUB, PDF, TXT und ermöglichen es ihren Nutzern, Einkäufe in den E-Book-Shops verschiedenen mit tolino verbundenen Buchhändlern zentral zu verknüpfen. Die Online-Anbindung erfolgt über WLAN, unterwegs können hierfür auch die WLAN-Hotspots der Telekom ohne zusätzliche Kosten verwendet werden.

Der tolino shine 4 kann ab sofort online bestellt werden und wird vom 18. Oktober an auch in den Buchandlungen der tolino-Partner Thalia, Weltbild, Hugendubel, Libri und Osiander erhältlich sein.

