Homey Pro: Neue Version der Smarthome-Multi-Zentrale vorgestellt

Für die Nutzung der Software-Funktionen von Homey fallen im Zusammenspiel mit der einfachen, zum Preis von 69 Euro erhältlichen Homey Bridge monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro an, sobald die Installation mehr als fünf Geräte überschreitet. Beim neuen Homey Pro fallen diese monatlichen Gebühren unter den Tisch, hier ist die dauerhafte Nutzung ohne Einschränkungen beim Hardware-Preis von 399 Euro inbegriffen.

Die Smarthome-Zentrale Homey ist bereits seit etlichen Jahren auf dem Markt. Mit dem neuen Modell Homey Pro stellen die aus den Niederlanden stammenden Entwickler nun eine in den meisten Bereichen überarbeitete und um verschiedene Funktionen erweiterte Version des Produkts vor. Allem voran wurde mit Homey Pro auch die Kompatibilität mit den neuen Standards Thread und Matter angekündigt – diese beiden Funktionen werden allerdings erst im kommenden Jahr per Softwareupdate ergänzt werden.

