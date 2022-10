Streaming-Marktanteile, Apple TV+ auf DVD und neue Trailer

Ein kurzer Blick auf den Videostreaming-Bereich. Apple hat zwei neue Trailer für Apple TV+ veröffentlicht, zudem werden in Kürze die ersten Blu-Rays und DVDs mit Apple-Originals erhältlich sein. Zum Start haben wir aber noch ein paar aktualisierten Zahlen zur Popularität der verschiedenen Videodienste in Deutschland.

Die neuen Streaming-Charts von JustWatch stellen die Entwicklung im dritten Quartal 2022 in Deutschland dar. Netflix und Prime Video liefern sich hier weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Netflix mit einem schlanken Prozent Vorsprung im Moment wieder auf den Spitzenplatz gerückt ist.

Auf Platz 3 konnte Disney+ im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten mit mittlerweile 21 Prozent Marktanteil einen weiteren Prozentpunkt zulegen und findet sich mit einem soliden Vorsprung vor den restlichen deutschen Anbietern. Sky folgt mit acht Prozent auf Platz vier, Apple TV+ mit vier Prozent auf dem fünften Platz und RTL+ wir mit mittlerweile nur noch einem statt zuvor noch zwei Prozent verzeichnet. Der Marktanteil der restlichen Anbieter bliebt mit fünf Prozent unverändert.

Apple-Originals auf DVD und Blu-Ray

Aus den USA kommt die Meldung, dass dort in kürze die ersten Blue-Rays und DVDs mit Inhalten aus Apple TV+ verfügbar sein werden, die Daten stammen aus Veröffentlichungen des Video-Vermarkters DazzlerMedia.

Los geht’s demnach bereits am 31. Oktober mit SEE, gefolgt von For All Mankind, Truth Be Told und The Morning Show. Von diesen Serien sollen bis Ende Januar jeweils die ersten beiden Staffeln auf Silberscheiben zu Kaufen sein.

Neue Trailer für Apple TV+

Abschließend gibt’s noch eine Handvoll neue Apple-Videos. So hat Apple die offiziellen Trailer zur dritten Staffel von „Mythic Quest“ und zur zweiten Staffel von „The Moscito Coast“ veröffentlicht. Apple Deutschland hat eine lokalisierte – allerdings nur mit deutschen Untertiteln versehene – Vorschau auf die Dokumentation „Selena Gomez: My Mind & Me“ auf YouTube bereitgestellt.