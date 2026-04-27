Markdown für Mensch und KI
Tolaria: Frei Mac-Anwendung organisiert Wissen
Mit Tolaria hat Entwickler Luca Rossi eine Desktop-Anwendung für macOS veröffentlicht, die sich auf die Verwaltung von Wissenssammlungen in Markdown-Dateien konzentriert. Die Zettelkasten-Software ist kostenlos verfügbar.
Ziel der quelloffenen Anwendung ist es, persönliche und berufliche Inhalte so zu strukturieren, dass sie sowohl von Nutzern als auch von KI-Systemen effizient genutzt werden können.
Die Anwendung entstand innerhalb von drei Monaten Entwicklungszeit und wird vom Entwickler selbst bereits im Alltag eingesetzt. Grundlage ist eine umfangreiche Sammlung von mehr als 10.000 Notizen, die über mehrere Jahre hinweg aufgebaut wurde. Tolaria dient dabei als zentrale Oberfläche, in der auch KI-gestützte Werkzeuge Inhalte erstellen, verknüpfen und bearbeiten.
Markdown-Dateien als zentrale Datenbasis
Im Kern setzt Tolaria vollständig auf lokale Dateien im Markdown-Format. Jede Notiz wird als eigenständige Datei gespeichert und kann durch zusätzliche Metadaten strukturiert werden. Dieses Prinzip soll die langfristige Kontrolle über die eigenen Inhalte sichern und Abhängigkeiten von bestimmten Plattformen vermeiden.
Ein wichtiger Bestandteil ist die Integration von Versionskontrolle über Git. Änderungen lassen sich direkt in der Anwendung nachverfolgen, sichern und synchronisieren. Optional übernimmt ein automatischer Modus diese Aufgaben im Hintergrund. Durch diese Herangehensweise bleibt die Historie der Inhalte nachvollziehbar, auch wenn mehrere Nutzer oder KI-Systeme daran arbeiten.
Neben klassischen Ordnerstrukturen setzt Tolaria auf zusätzliche Organisationsmechanismen wie Notiztypen, Favoriten und frei definierbare Filteransichten. Diese ermöglichen es, große Mengen an Informationen gezielt einzugrenzen und darzustellen.
Zusammenarbeit mit KI im Fokus
Ein zentrales Konzept der Anwendung ist die Zusammenarbeit mit KI-Systemen. Tolaria versteht sich als gemeinsame Arbeitsumgebung, in der unterschiedliche Tools parallel auf denselben Datenbestand zugreifen können. Dabei bleibt das zugrunde liegende Format bewusst einfach gehalten, um die Verarbeitung durch verschiedene Systeme zu erleichtern.
Die Bearbeitung der eigenen Inhalte erfolgt im Markdown-Format
Die Bedienung orientiert sich stark an Tastaturbefehlen. Viele Funktionen lassen sich über eine zentrale Befehlsübersicht steuern, ohne auf grafische Menüs angewiesen zu sein. Der Editor unterstützt sowohl eine formatierte Darstellung als auch die direkte Bearbeitung des zugrunde liegenden Codes.
Der Download wartet hier auf euch.
Ich nutze dafür seit Jahren Wikijs- finde ich sinnvoller als eine lokale App
Das Design sieht gut aus, aber ich benutze schon seit Jahren BookStack auf dem NAS. Das einzige was mir fehlt ist ne App, aber ich kann drüber weg sehen.
Hm, ja da gibt es inzwischen so einige interessante Apps.
Ich nutze Obsidian, weil sehr gut erweiterbar und auch weil es ein iOS App gibt. Das ist für mich genial weil ich unterwegs viele Notizen festhalte, aber auch Änderungen (Überarbeitung) mache. Sync ganz einfach und automatisch über iCloud.
Einerseits begrüßenswert, dass es stetig neue Markdown-Anwendungen gibt.
Andererseits überraschend, dass es immer wieder neue Anläufe gibt so eine Software neu zu etablieren. Meiner (subjektiven) Meinung nach reicht nichts auch nur im Ansatz an Obsidian heran. Ich würde sogar soweit gehen zu behaupten, dass die hier vorgestellte App den erwähnten Funktionen nach wie ein schneller Abklatsch von Obsidian wirkt. Mir würde es jedenfalls nie in den Sinn kommen meine Zeit in eine 3 Monate alte App zu investieren, wenn es bereits wirklich etablierte und bewährte Apps wie Obsidian gibt. Klingt jetzt böser als ich es meine. Just my 50 cents…