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Ternus soll bleibenden Eindruck hinterlassen

Apple verknüpft Chefwechsel mit Start in neue Produktkategorie
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19 Kommentare 19

Schon als der Apple-Chef Tim Cook vor einer Woche angekündigt hat, dass er den Staffelstab im September an John Ternus weitergeben wird, haben wir darauf hingewiesen, dass dieser Termin sicher mit Bedacht gewählt wurde. Beim Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg finden sich nun weitere Details dazu. Apple will im September mit einer klappbaren Variante des iPhones in eine neue Produktkategorie vorstoßen und der dann neue Unternehmenschef soll in diesem Zusammenhang eine sichtbare Rolle als neuer Unternehmenschef übernehmen und langfristig mit dem von Apple erhofften Erfolg verknüpft werden.

John Ternus Event

Ternus in einem Event-Video von Apple

Neue Produktkategorie zum Einstand

Bloomberg beruft sich dabei auf Quellen innerhalb des Unternehmens, denen zufolge das faltbare iPhone zu den wichtigsten Produktentwicklungen der vergangenen Jahre zählt. Es wird erwartet, dass sich das Gerät durch eine hohe Verarbeitungsqualität von der Konkurrenz absetzt, die schon mehrere Jahre auf diesem Markt aktiv ist. So soll Apple besonderen Wert auf Stabilität, Rechenleistung und eine möglichst unauffällige Displayfalte legen. Auch das Format, das im aufgeklappten Zustand an das iPad mini erinnert, gilt innerhalb des Unternehmens als zentrales Verkaufsargument.

John Ternus verantwortete bislang die Hardware-Entwicklung bei Apple und war unter anderem maßgeblich an der Weiterentwicklung des iPad-Portfolios beteiligt. Er gilt als Vertreter eines technisch geprägten Führungsstils, bei dem Zuverlässigkeit, Leistung und Energieeffizienz im Mittelpunkt stehen.

Weihnachtsquartal als Erfolgsmesser

Der Termin Anfang September hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Im Anschluss an den Führungswechsel und die iPhone-Vorstellung steht mit dem Weihnachtsquartal der wichtigste Zeitraum im Apple-Geschäftsjahr an. Marktbeobachter erwarten in diesem Jahr nicht nur die hier ohnehin stets sehr hohen Umsätze, sondern gehen davon aus, dass der Konzern seine bisherigen Höchstwerte übertreffen kann.
27. Apr. 2026 um 12:19 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Es wird das iPhone Fold, wie schon seit langem erwartet.

  • Schon erstaunlich dass Bloomberg kein eigenes Mineralwasser auf den Markt bringt, wo die doch immer soviel Quellen haben…. :)))

  • Ich bin selbst in der Hardware Entwicklung tätig, zwar in einer völlig anderen Branche, aber ich finde es gut, dass jemand aus dem Hardwarebereich die Führung übernimmt.

  • Ich bin sicher, dass der Termin mit Bedacht gewählt wurde. Am 01.10. beginnt bei Apple das neue Geschäftsjahr. Wenn man keinen Druck hat, ist das eigentlich ein ziemlich nahe liegender Termin.

  • Hoffentlich hat der John weiterhin genug Einfluss und einen guten Nachfolger in der Hardwareabteilung.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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