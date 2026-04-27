Ternus soll bleibenden Eindruck hinterlassen
Apple verknüpft Chefwechsel mit Start in neue Produktkategorie
Schon als der Apple-Chef Tim Cook vor einer Woche angekündigt hat, dass er den Staffelstab im September an John Ternus weitergeben wird, haben wir darauf hingewiesen, dass dieser Termin sicher mit Bedacht gewählt wurde. Beim Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg finden sich nun weitere Details dazu. Apple will im September mit einer klappbaren Variante des iPhones in eine neue Produktkategorie vorstoßen und der dann neue Unternehmenschef soll in diesem Zusammenhang eine sichtbare Rolle als neuer Unternehmenschef übernehmen und langfristig mit dem von Apple erhofften Erfolg verknüpft werden.
Ternus in einem Event-Video von Apple
Neue Produktkategorie zum Einstand
Bloomberg beruft sich dabei auf Quellen innerhalb des Unternehmens, denen zufolge das faltbare iPhone zu den wichtigsten Produktentwicklungen der vergangenen Jahre zählt. Es wird erwartet, dass sich das Gerät durch eine hohe Verarbeitungsqualität von der Konkurrenz absetzt, die schon mehrere Jahre auf diesem Markt aktiv ist. So soll Apple besonderen Wert auf Stabilität, Rechenleistung und eine möglichst unauffällige Displayfalte legen. Auch das Format, das im aufgeklappten Zustand an das iPad mini erinnert, gilt innerhalb des Unternehmens als zentrales Verkaufsargument.
John Ternus verantwortete bislang die Hardware-Entwicklung bei Apple und war unter anderem maßgeblich an der Weiterentwicklung des iPad-Portfolios beteiligt. Er gilt als Vertreter eines technisch geprägten Führungsstils, bei dem Zuverlässigkeit, Leistung und Energieeffizienz im Mittelpunkt stehen.
Weihnachtsquartal als Erfolgsmesser
Der Termin Anfang September hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Im Anschluss an den Führungswechsel und die iPhone-Vorstellung steht mit dem Weihnachtsquartal der wichtigste Zeitraum im Apple-Geschäftsjahr an. Marktbeobachter erwarten in diesem Jahr nicht nur die hier ohnehin stets sehr hohen Umsätze, sondern gehen davon aus, dass der Konzern seine bisherigen Höchstwerte übertreffen kann.
Es wird das iPhone Fold, wie schon seit langem erwartet.
Schon erstaunlich dass Bloomberg kein eigenes Mineralwasser auf den Markt bringt, wo die doch immer soviel Quellen haben…. :)))
geil, Blomquell Mineralwasser :-)
:)))
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Ich bin selbst in der Hardware Entwicklung tätig, zwar in einer völlig anderen Branche, aber ich finde es gut, dass jemand aus dem Hardwarebereich die Führung übernimmt.
Egal ob aus der Hard – oder Softwareecke. Hauptsache kein Buchhalter oder Controller.
++
Absolut!
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das wird so schiefgehen
Erzähl uns bitte mehr.
Da bin ich gar nicht so sicher, denn laut dem oben genannten Artikel soll es ja mit der Einführung des neuen CEOs in Verbindung gebracht werden.
Somit ist es zum Erfolg, verdammt oder das ist ein ganz widerlicher Schachzug von seinem Vorgänger, um selbst in bester Erinnerung zu bleiben.
Bitte das Komma nach „Erfolg“ ignorieren, sonst wird der Sinn des Satzes verfälscht.
Was so ein Komma alles anrichten kann… :)))
Komm, wir essen Opa! ;)
:-)))
Ich bin sicher, dass der Termin mit Bedacht gewählt wurde. Am 01.10. beginnt bei Apple das neue Geschäftsjahr. Wenn man keinen Druck hat, ist das eigentlich ein ziemlich nahe liegender Termin.
Hoffentlich hat der John weiterhin genug Einfluss und einen guten Nachfolger in der Hardwareabteilung.