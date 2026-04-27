Amazon Prime: Same-Day-Lieferung an Mindestbestellwert gekoppelt

Amazon passt offenbar auch die Bedingungen für Prime-Kunden weiter an. Nachdem zuletzt der Mindestbestellwert für den kostenlosen Standardversand ohne Mitgliedschaft erhöht wurde, berichten Leser über eine immer öfter angebotene Einschränkung bei besonders schnellen Lieferoptionen.

Schnellversand nicht mehr grundsätzlich inklusive

Prime-Abonnenten bekommen häufig die Same-Day-Lieferung als bevorzugte Versandoption angezeigt. Diese wird jedoch nicht mehr in jedem Fall kostenfrei angeboten. Stattdessen knüpft Amazon die kostenlose Zustellung am selben Tag an einen Mindestbestellwert von 20 Euro.

Liegt der Warenkorb darunter, fällt für die schnellste Zustellung eine zusätzliche Gebühr an. In den uns vorliegenden Beispielen werden dafür pauschal 4,99 Euro berechnet. Nutzer werden während des Bestellprozesses aktiv darauf hingewiesen und dazu aufgefordert, den Warenkorb entsprechend aufzustocken, um die kostenfreie Same-Day-Lieferung zu erhalten.

Die regulären Prime-Vorteile bleiben zwar bestehen. Standardversand und auch Lieferungen am nächsten Tag werden weiterhin ohne Aufpreis angeboten. Die besonders schnelle Zustellung innerhalb weniger Stunden entwickelt sich jedoch zunehmend zu einer Option mit Einschränkungen.

Strategie erinnert an frühere Versandanpassungen

Die Anpassung fügt sich in eine Reihe von Änderungen ein, die Amazon in den vergangenen Jahren im Versandbereich vorgenommen hat. Zuletzt hatte das Unternehmen Ende März den Mindestbestellwert für kostenlosen Versand ohne Prime von 39 auf 49 Euro angehoben.

Damals wurde die Maßnahme mit gestiegenen Kosten im Logistikbereich begründet. Gleichzeitig entstand der Eindruck, dass zusätzliche Anreize für größere Bestellungen oder ein Prime-Abo geschaffen werden sollen.

Die Zusatzgebühren für Same-Day-Lieferungen folgt einem ähnlichen Muster. Zwar bleibt der Vorteil formal Teil der Prime-Mitgliedschaft, in der Praxis wird er jedoch an zusätzliche Bedingungen geknüpft. Für kleinere Bestellungen bedeutet das, dass selbst Prime-Kunden künftig häufiger mit Zusatzkosten konfrontiert werden könnten.