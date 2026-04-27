Liefergebühren für Prime-Kunden
Amazon Prime: Same-Day-Lieferung an Mindestbestellwert gekoppelt
Amazon passt offenbar auch die Bedingungen für Prime-Kunden weiter an. Nachdem zuletzt der Mindestbestellwert für den kostenlosen Standardversand ohne Mitgliedschaft erhöht wurde, berichten Leser über eine immer öfter angebotene Einschränkung bei besonders schnellen Lieferoptionen.
Schnellversand nicht mehr grundsätzlich inklusive
Prime-Abonnenten bekommen häufig die Same-Day-Lieferung als bevorzugte Versandoption angezeigt. Diese wird jedoch nicht mehr in jedem Fall kostenfrei angeboten. Stattdessen knüpft Amazon die kostenlose Zustellung am selben Tag an einen Mindestbestellwert von 20 Euro.
Liegt der Warenkorb darunter, fällt für die schnellste Zustellung eine zusätzliche Gebühr an. In den uns vorliegenden Beispielen werden dafür pauschal 4,99 Euro berechnet. Nutzer werden während des Bestellprozesses aktiv darauf hingewiesen und dazu aufgefordert, den Warenkorb entsprechend aufzustocken, um die kostenfreie Same-Day-Lieferung zu erhalten.
Die regulären Prime-Vorteile bleiben zwar bestehen. Standardversand und auch Lieferungen am nächsten Tag werden weiterhin ohne Aufpreis angeboten. Die besonders schnelle Zustellung innerhalb weniger Stunden entwickelt sich jedoch zunehmend zu einer Option mit Einschränkungen.
Strategie erinnert an frühere Versandanpassungen
Die Anpassung fügt sich in eine Reihe von Änderungen ein, die Amazon in den vergangenen Jahren im Versandbereich vorgenommen hat. Zuletzt hatte das Unternehmen Ende März den Mindestbestellwert für kostenlosen Versand ohne Prime von 39 auf 49 Euro angehoben.
Damals wurde die Maßnahme mit gestiegenen Kosten im Logistikbereich begründet. Gleichzeitig entstand der Eindruck, dass zusätzliche Anreize für größere Bestellungen oder ein Prime-Abo geschaffen werden sollen.
Die Zusatzgebühren für Same-Day-Lieferungen folgt einem ähnlichen Muster. Zwar bleibt der Vorteil formal Teil der Prime-Mitgliedschaft, in der Praxis wird er jedoch an zusätzliche Bedingungen geknüpft. Für kleinere Bestellungen bedeutet das, dass selbst Prime-Kunden künftig häufiger mit Zusatzkosten konfrontiert werden könnten.
Das ist doch aber schon länger so? Ich musste immer für 20€ bestellen wenn es Same-Day sein sollte…
So sieht’s aus
Kenne ich auch nur so.
Das war doch schon immer oder zumindestens die letzten Jahre
Na das ist aber doch Nix Neues.
Same Day Lieferungen, die „einfach so“ verfügbar sind, gibt es bei mir seit vielen ungefähr 1,5 Jahren nicht mehr. Es muss immer mind. 20€ verballert werden, damit man es gleich bekommt.
Wobei ich eigentlich nie ein Problem habe, wenn es erst morgen kommt.
Mit fällt aber auch auf, dass selbst Lieferungen am nächsten Tag immer öfter als „verspätet sich“ angekündigt werden
ich habe schon seit monaten die 20€ als grenze für kostenlosen same-day.
Das hab ich ebenfalls des Öfteren bereits gesehen dass wenn ich zum Beispiel etwas für zehn Euro bestellt habe dass ich das nicht am selben Tag bekommen habe. Damit hab ich aber grundsätzlich kein Problem, wenn man nämlich kein Prime Kunde ist dann wartet man vielleicht zwei oder drei Tage länger auf sein Produkt.