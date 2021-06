Pandan fürs HomeOffice: Mac-App will Zeitbewusstsein schaffen

Ich habe persönlich schon viele Pausen-Erinnerungs-Apps ausprobiert und habe sie letztlich immer wieder deinstalliert, weil diese einfach genervt haben. Oft war ich gerade mitten in einer interessanten Aufgabe und dann tauchte plötzlich eine bildschirmfüllende Benachrichtigung auf, die mir sagte, ich solle eine Pause machen und meinen Flow unterbrechen. Bei Pandan ist dies nicht so.

Statt an Pausen zu erinnern, will Pandan euch dazu konditionieren, dies selbst zu tun und blendet euch dafür die Zeit ein, die ihr seit beginn der aktuellen Mac-Session schon wieder vor dem Rechner verbracht habt. Ein Anstoß, der vielen Nutzerinnen und Nutzern gut tun kann.

Die zum App-Store-Start kostenfrei angebotene Mac-Applikation Pandan des in Bangkok ansässigen Entwicklers Sindre Sorhus ist kein klassisches Zeit-Tracking-Tool. Die Menüleisten-App will sich viel mehr darum kümmern, ein Zeitbewusstsein für die am Rechner verbratenen Stunden zu schaffen.

