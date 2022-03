Sicherheitsupdate für „My Cloud“-Systeme von Western Digital

Der Ruf der Speicherlösungen von Western Digital ist längst nicht mehr der Beste. Die kompakten und von der Idee her grundsätzlich auch nicht schlechten Systeme haben über die letzten Jahre hinweg eigentlich nur auf Basis von Sicherheitslücken und wenig kundenfreundlichen Upgrade-Konzepten Schlagzeilen gemacht. Wir erinnern uns hier an die sich selbst löschenden „My Book Live“-Festplatten ebenso wie die Wirren um das Produkt My Cloud und die damit zusammenhängenden Update-Ärgernisse.

Falls ihr ein Gerät aus dem „My Cloud“-Programm von Western Digital in Verwendung habt, ist einmal mehr eine Überprüfung des Softwarestands beziehungsweise ein Update angesagt. Der Hersteller hat die My Cloud OS 5 Firmware in Version 5.21.104 veröffentlicht und behebt damit unter anderem eine gravierende Sicherheitslücke. Die unter der Kennung CVE-2021-44142 geführte Schwachstelle kann dazu führen, dass nicht authentifizierte Nutzer uneingeschränkten Schreibzugriff erhalten.

Offline-Nutzung bleibt unproblematisch

Grundsätzlich muss man im Zusammenhang mit der Kritik an Western Digital und deren „My Cloud“-Produktstrategie sagen, dass sich Nutzer, bei denen die Laufwerke nur lokal Verwendung finden erstmal keine großen Kopf machen müssen. Ärgerlich war die Entwicklung in erster Linie für Anwender, die von den Online-Funktionen der Festplatten Gebrauch gemacht haben. Nicht nur, aufgrund der mehrfach aufgetretenen Sicherheitsprobleme und Funktionsstörungen, sondern auch, weil Western Digital die Aktualisierung für ältere Systeme eingestellt und diese somit von den Online-Optionen abgeschnitten hat und Sicherheitsupdates nur noch für die neueste Version seines Cloud-OS ausliefert.

My Cloud OS 5.x ist seit dem 15. Januar dieses Jahres verpflichtender Standard für alle Nutzer, die ihre Laufwerke nicht nur lokal nutzen, sondern auch von den damit beworbenen Onlinefunktionen wie Speicherplatz für Fotos, Videos und sonstige persönliche Dateien machen oder von unterwegs mobil auf ihre My-Cloud-Daten zugreifen wollen.