Tim Cook wirbt erneut für Apples anstehende KI-Offensive

In diese Jahr wird das Thema „Künstliche Intelligenz“ bei Apple eine zentrale Rolle spielen. Bei den in einem Monat auf der Entwicklerkonferenz WWDC erstmals präsentierten kommenden Versionen der Betriebssysteme für Macs, iPhones und weitere Apple-Geräte dürfen wir einen besonderen Fokus auf diesen Bereich erwarten. Möglicherweise startet Apples „KI-Jahr“ aber schon in wenigen Tagen, wenn am Dienstag im Rahmen von Apples „Lass dich frei“-Event die neuen iPad-Modelle sowie Zubehör dafür, darunter allem voran ein neuer Apple Pencil vorgestellt werden.

Bereits vor einer Woche hat das Gerücht die Runde gemacht, dass Apple mit der neuen Generation des iPad Pro auch seinen nächsten Prozessorsprung bekanntgibt und seine iPad-Topmodelle mit einem M4-Chip ausstattet. Diese Nachricht hat überrascht, denn Apple hat erst im Herbst vergangenen Jahres seine ersten Geräte mit M3-Prozessor in den Handel gebracht.

Begründen ließe sich der schnelle Sprung auf die nächste Prozessorgeneration vielleicht damit, dass Apples M4-Chips angeblich speziell für KI-Anwendungen konzipiert sind. Es wird erwartet, dass Apple mit seinem Einstieg in diesen Bereich auch allem voran mit Blick auf den Schutz der Privatsphäre außergewöhnliche Wege beschreitet. Während Konkurrenten wie Google bereits verlauten ließen, dass KI zu viel Systemleistung beanspruche, um auf Mobilgeräten ausgeführt zu werden, könnte Apple hier mit einer speziellen Kombination aus Soft- und Hardware punkten.

Tim Cook sieht KI als große Chance für Apple

Vom Apple-Chef Tim Cook im Anschluss an die Präsentation von Apples aktuellen Quartalszahlen getätigte Äußerungen lassen sich zumindest in diese Richtung auslegen. Das Protokoll der Fragestunde kann man hier nachlesen.

So ließ der Apple-Chef verlauten, dass sein Unternehmen erhebliche Anstrengungen in diesem Bereich unternommen habe und sich darauf freue, bald schon einige sehr aufregende Neuigkeiten mit seinen Kunden zu teilen. Er sei davon überzeugt, dass sich Apple hier durch Faktoren wie seine Prozessoren, die nahtlose Kombination von Soft- und Hardware und nicht zuletzt auch den Fokus auf Privatsphäre von seine Mitbewerbern abheben könne.

Generative KI sei eine große Chance über alle Apple-Produkte hinweg. Apple sei in diesem Bereich hervorragend aufgestellt und man werde in den kommenden Wochen mehr dazu hören.