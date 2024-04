Apple lädt ein: iPad-Event am 7. Mai 2024

Mit einer E-Mail an ausgesuchte Medienvertreter hat Apple nicht nur der Presse sondern auch der Community vor wenigen Minuten einen neuen Termin in den Kalender eingetragen: Am 7. Mai 2024 darf mit neuen iPads gerechnet werden.

Eine großartig andere Interpretation lässt die Event-Grafik, auf der ein stilisierter Apple Pencil zu sehen ist, nicht zu.

„lass dich frei“

Überschrieben ist die Einladung mit „lass dich frei“, einer freien Übersetzung der englischen Tagline „let loose“, die auf eine Hardware-Veranstaltung mit kreativem Fokus hinzudeuten scheint.

Händeringend erwartet werden bekanntlich neue iPad-Modelle – ein Termin in der ersten Mai-Woche hielt sich dabei schon länger im Gespräch. Apple soll planen neuen Versionen des iPad Air und des iPad Pro vorzustellen. Später im Jahr könnte dann noch ein neues iPad mini folgen.

Apples aktuelles iPad-Lineup

Die Wahrscheinlichkeit, dass Apple in diesem Jahr seine gesamte iPad-Produktpalette aktualisiert, ist hoch. Es sind bereits anderthalb Jahre vergangen, seit im Oktober 2022 die letzte große Vorstellung in der Tablet-Kategorie stattfand.

Das Jahr 2023 war zudem das erste seit der Einführung des ersten iPads im Jahr 2010, in dem Apple kein neues iPad-Modell oder zumindest eine kleinere technische Aktualisierung präsentierte.

Das Interesse am iPad Air ist besonders groß, da das aktuellste Modell, die fünfte Generation, bereits im März 2022 erschienen ist. Das iPad Pro hingegen wurde zuletzt im Oktober 2022 aktualisiert.

Heute in zwei Wochen

Unklar ist aktuell noch, wie und in welchem Rahmen Apple die neuen Geräte präsentieren wird. Eine Video-Veröffentlichung, die uns heute in zwei Wochen um 16:00 Uhr erreichen wird ist wohl die wahrscheinlichste Variante. Apple hat seine offizielle Events-Seite bereits überarbeitet und bietet euch auf apple.com/apple-events die Möglichkeit an einen Termin in den eigenen Kalender einzutragen.