iPad Pro könnte mit M4-Prozessor und Fokus auf KI kommen

Morgen in einer Woche wird Apple zum ersten Mal seit 19 Monaten wieder neue iPads präsentieren. Eine außergewöhnlich lange Zeitspanne, denn zuvor haben wir seit der Einführung des iPad im Jahr 2010 mindestens einmal jährlich ein neues Modell gesehen.

Dem Vernehmen sollte das für den 7. Mai angekündigte iPad-Event eigentlich schon Monat März stattfinden, musste dann allerdings rund zwei Monate nach hinten verschoben werden. Über die Gründe hierfür wird viel spekuliert, die wahrscheinlichste Ursache sind Probleme bei der Bereitstellung der technischen Komponenten. Insbesondere das iPad Pro dürfte hier mit zwei nennenswerten Neuerungen aufwarten.

Es gilt ja schon seit einiger Zeit als sicher, dass Apple die neue Generation seiner Pro-Tablets mit OLED-Bildschirmen ausstattet. Die bereits beim iPhone genutzte Bildschirmtechnologie verspricht deutlich mehr Detail- und Farbtreue.

Überspringt das iPad Pro den M3?

Einen bislang noch wenig diskutierten Punkt wirft hier nun der Apple-Spezialist Mark Gurman in die Runde. Seinem am Wochenende an Abonnenten verteilten Newsletter zufolge ist aus Apple-nahen Quellen zu hören, dass das neue iPad Pro mit großer Wahrscheinlichkeit Apples kommenden M4-Prozessor an Bord hat. In der aktuellen Version des iPad Pro verrichtet noch Apples M2 seinen Dienst.

Apple könnte das iPad Pro dann als sein erstes wirklich für KI-Anwendungen ausgelegtes Gerät positionieren, noch vor den für dieses Jahr erwarteten Mac-Modellen mit einem M4-Prozessor an Bord.

Apple muss nicht nur hardwareseitig mit dem M4-Prozessor, sondern auch mit seinen kommenden Betriebssystemen verstärkt auf die allgemeine Entwicklung im Bereich der KI-Integration reagieren. Momentan haben hier konkurrierende Anbieter die Nase weit vorn, von Apple wird erwartet, dass das Unternehmen hier durch einen besonderen Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre Boden gut macht. Im Gespräch ist das Konzept, KI-Funktionalitäten ausschließlich lokal auf den Geräten der Nutzer umzusetzen.

KI bei Apple dieses Jahr Schwerpunktthema

Während wir die neuen iPad-Modelle – neben dem iPad Pro auch ein neues iPad Air – bereits nächste Woche zu Gesicht bekommen, müssen wir uns für einen generellen Ausblick auf Apples KI-Konzept noch einen Monat gedulden. Apples Entwicklerkonferenz WWDC startet in diesem Jahr am 10. Juni und wird uns eine detaillierte Vorschau auf die kommenden Betriebsysteme und den damit verbundenen Funktionsumfang gewähren. Apple hat bereits bei der Ankündigung der Konferenz klar gemacht, dass das Thema Künstliche Intelligenz hier in besonderem Maß berücksichtigt wird.