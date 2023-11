Verkaufsstart für die M3-Macs: Fast alle Modelle kurzfristig lieferbar

Die in der vergangenen Woche von Apple vorgestellten neuen Mac-Modelle sind jetzt nahezu alle kurzfristig im Handel erhältlich. Lieferverzögerungen gibt es nach aktuellem Stand in erster Linie bei den teureren und auch leistungsfähigeren MacBook-Pro-Modellen sowie bei den sogenannten „Build to Order“-Sonderkonfigurationen. Letzteres ist wie der Name schon sagt dem Umstand geschuldet, dass die Geräte speziell auf Bestellung gefertigt werden und damit nicht ungewöhnlich.

MacBook Pro mit drei Prozessor-Varianten

Das neue MacBook Pro startet bei Apple in fünf verschiedenen Varianten mit 14 Zoll Bildschirmgröße sowie vier verschiedenen 16-Zoll-Modellen. Die Preisspanne reicht von den günstigeren und mit einem „einfachen“ M3-Chip ausgestatteten Varianten zu Preisen ab 1.999 Euro bis hin zu dem für 4.849 Euro angebotenen größten M3-Max-Modell mit 16 Zoll Bildschirmgröße. Durch die von Apple angebotenen Zusatzoptionen im Speicherbereich kann man diese Variante dann noch auf einen Endpreis von 8.529 Euro erweitern.

Der neu von Apple angebotene 24-Zoll-iMac wird ausschließlich mit einem M3-Prozessor an Bord in drei verschiedenen Versionen und bis zu sieben verschiedenen Gehäusefarben angeboten. Die Standardpreise liegen hier zwischen 1.599 Euro und 2.059 Euro und lassen sich ebenfalls durch Speichererweiterungen sowie optionales Zubehör wie ein Trackpad oder einen Tastatur mit Ziffernblock erweitern.

Beim iMac auf die Ausstattung achten

Zumindest wegen Tastatur solltet ihr vor dem Abschicken der Bestellung nochmal kurz nachdenken: Der Aufpreis für die größere Version mit Ziffernblock beträgt beim Kauf eines der beiden teureren Modelle des Rechners nämlich nur 26 Euro.

Wer sich für den günstigsten iMac für 1.599 Euro entscheidet, muss sich darüber im Klaren sein, dass hier anders als bei den beiden teureren Modellen nur eine Tastatur ohne Touch ID beiliegt und zudem die zusätzlichen Anschlüsse für USB 3 und Ethernet wegfallen. Die Ethernet-Buchse im Netzteil bekommt man hier ebenfalls für 26 Euro Aufpreis beim Bestellprozess.

Falls ihr ein Standardmodell der neuen Apple-Rechner bestellen wollt und euch zu lange Lieferzeiten angezeigt werden, könnt ihr es inzwischen auch bei Apples offiziellen Vertriebspartnern versuchen. Der Apple-Shop bei Amazon beispielsweise gibt von heute an auch konkrete Lieferzeiten für die einzelnen Modelle an.