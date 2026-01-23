Potenzieller Cook-Nachfolger Ternus erhält zusätzliche Führungsaufgaben

John Ternus wird inoffiziell längst als potenzieller Nachfolger für den Apple-Chef Tim Cook gehandelt. Während Ternus offiziell weiterhin als Hardwarechef für das Unternehmen tätig ist, wird dessen Verantwortungsbereich zunehmend erweitert. Einem Bericht des Magazins Bloomberg zufolge wurde ihm nun zusätzlich die Verantwortung für den Designbereich übertragen.

Bloomberg beruft sich in der Angelegenheit auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Demnach ist Ternus bereits Ende vergangenen Jahres von Tim Cook damit beauftragt worden, die Arbeit der Design-Teams zu koordinieren.

Design als strategische Führungsaufgabe

Die Verantwortung für das Design von Hardware und Software lag bei Apple schon in der Vergangenheit bei ranghohen Führungskräften. Über viele Jahre hinweg stand hier der frühere Chefdesigner Jony Ive in der Pflicht, der gemeinsam mit Steve Jobs die Entwicklung vieler heute zentraler Apple-Produkte begleitet hat. Ternus übernimmt diese Aufgabe nun von Apples ehemaligem operativen Geschäftsführer Jeff Williams, der Ende 2025 in den Ruhestand ging.

Ternus war bislang vor allem für die Entwicklung der Hardware verantwortlich und hat dabei eng mit Apples Industriedesignern zusammengearbeitet. Nun kommen auch jene Bereiche hinzu, die das Erscheinungsbild und die Bedienoberflächen der Software prägen. Grundlegende Entscheidungen würden jedoch weiterhin im Führungsgremium abgestimmt, sodass auch zukünftig Apples Softwarechef Craig Federighi und der Marketingvorstand Greg Joswiak maßgeblichen Einfluss haben.

In seiner neuen Rolle fungiere Ternus als Schnittstelle zwischen dem Design-Team und der Unternehmensspitze. Intern werde die Erweiterung seines Zuständigkeitsbereichs als Hinweis darauf gewertet, dass Ternus zunehmend an Einfluss gewinnt.

Apple hält sich bezüglich Cook-Nachfolge bedeckt

Wenngleich Ternus zusätzliche Verantwortung in diesem Bereich übertragen wurde, berichten die Design-Teams von Apple offenbar weiterhin direkt an den Firmenchef Tim Cook. Bloomberg zitiert diesbezüglich Apple-Mitarbeiter, denen zufolge dies ein ungewöhnliches, aber nachvollziehbares Konstrukt sei. Bei darüber hinausreichenden Änderungen wäre eine offizielle Ankündigung wohl unvermeidlich, was Ternus' Status als „aufsteigender Stern“ innerhalb von Apple bestätigen würde. Apple wolle sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch weder über Cooks Nachfolgeplanung äußern, noch die Spekulationen darüber zusätzlich befeuern.