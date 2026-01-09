Cook-Nachfolge: Interne Planungen werden konkreter

Die New York Times greift die über die vergangenen Monate intensiver geführten Diskussionen um die Nachfolge des Apple-Chefs Tim Cook auf. Sollte der 65-jährige Cook sein Amt abgeben, könnte bei Apple eine neue Ära anbrechen. Die besten Aussichten als Nachfolger hat der 15 Jahre jüngere John Ternus, der seit 2001 bei Apple beschäftigt ist.

Die New York Times beruft sich dabei auf Aussagen aus dem Unternehmensumfeld, die anonym bleiben wollten. Demnach hat man bei Apple über das vergangene Jahr hinweg die Vorbereitung hinsichtlich einer Nachfolgelösung für Cook beschleunigt. Der Konzernchef habe intern signalisiert, dass er seine Arbeitsbelastung reduzieren wolle. Für den Fall eines Rückzugs gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass Cook den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen würde.

Steuert Cook künftig vom Aufsichtsrat aus?

Dies würde dann auch den Weg für einen möglichst harmonischen Übergang vom „Buchhalter-Typ“ Cook zu einem Nachfolger mit stärkerem Fokus auf die Produktentwicklung ebnen. Cook hat sich ganz offensichtlich auch mit der derzeitigen US-Regierung gut arrangiert und könnte seinem Nachfolger auch in diesem Bereich den Rücken freihalten.

John Ternus gilt nach Einschätzung aus dem Unternehmensumfeld derzeit als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge an der Apple-Spitze. Dennoch soll Tim Cook zugleich mehrere weitere interne Führungskräfte als mögliche Nachfolger aufbauen. Die Rede ist hier neben Apples Software-Chef Craig Federighi und der für Apples Retail- und Personalsparte zuständigen Deirdre O’Brien auch von Eddy Cue und Greg Joswiak. Mit 60 Jahren und darüber spricht das Alter der drei zuletzt genannten allerdings nicht unbedingt für sie, wenn Apple eine langfristige Lösung sucht.

Ternus scheint klarer Favorit

Ternus ist dagegen das derzeit jüngste Mitglied der Apple-Führungsspitze. Im Unterschied zu anderen potenziellen Nachfolgern verfügt er über langjährige Erfahrung aus dem Hardwarebereich und war in den vergangenen 25 Jahren an der Entwicklung zahlreicher Geräte und an deren weltweiten Produktionsabläufen beteiligt.