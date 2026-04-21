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Mit Magnet und kabelloser Ladefunktion

Apple-Pencil-Alternative von Ugreen für unter 20 Euro erhältlich
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Der Hersteller Ugreen bietet seine schon seit geraumer Zeit erhältliche Apple-Pencil-Alternative erstmals zum deutlich reduzierten Preis an. Für den magnetischen iPad-Stift von Ugreen bezahlt man aktuell lediglich 19,86 Euro. Bei seiner Vorstellung vor knapp zwei Jahren musste man noch rund 30 Euro für den Stift bezahlen.

Lässt sich kabellos laden

Besonderes Merkmal des iPad-Stifts von Ugreen ist, dass sich dieser magnetisch am iPad befestigen und auch kabellos laden lässt. Dies ist bei den meisten der sonst angebotenen Apple-Pencil-Alternativen nicht der Fall. Allerdings ist zu beachten, dass die kabellose Ladefunktion nicht von allen iPad-Modellen unterstützt wird. Auf der Produktseite bei Amazon finden sich die mit dem Stift verwendbaren iPad-Modelle aufgeführt. Dazu zählen verschiedene Varianten des iPad Air, des iPad Pro und des iPad mini.

Ugreen Ipad Stift 1

Bei dem zum reduzierten Preis erhältlichen Modell handelt es sich um die verbesserte zweite Generation des iPad-Stifts von Ugreen. Laut Hersteller wurde hier vor allem die Akkuleistung und die Bluetooth-Funktion verbessert. So soll sich der Akku in anderthalb Stunden vollständig aufladen lassen und dann eine Akkulaufzeit von rund neun Stunden haben. Um Strom zu sparen, schaltet sich der Stift automatisch ab, wenn man fünf Minuten lang keine Eingabe vornimmt.

Funkionen mit dem Original vergleichbar

Ein integrierter Prozessor soll dafür sorgen, dass sich der Ugreen-Stift in mit dem Apple Pencil vergleichbarer Weise nutzen lässt. Der Hersteller verspricht hohe Präzision ohne Aussetzer oder Verzögerungen. Zudem wird die Handflächenerkennung der iPads unterstützt und man kann abhängig vom Auflagewinkel mit unterschiedlichen Linienstärken arbeiten. Im Lieferumfang sind insgesamt drei Zeichenspitzen enthalten. Zudem ist der Stift laut Hersteller mit den von Apple als Zubehör angebotenen Originalspitzen kompatibel.

Ugreen Ipad Stift 2

Wer das Original verwenden will, muss ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen. Der Apple Pencil Pro wird bei Amazon gerade mit 20 Euro Preisnachlass für 129 Euro angeboten. Für den Apple Pencil USB-C bezahlt man 82 statt 89 Euro.

Produkthinweis
UGREEN Stift für iPad 2. Generation magnetisch kabellosladen Schnellladeleistung Neigungssensitivität Palm Rejection... 19,86 EUR 24,62 EUR
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21. Apr. 2026 um 08:15 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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