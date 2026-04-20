Wer ein MacBook Neo kauft, darf ein hochwertig verarbeitetes Apple-Gerät erwarten. Es sollte allerdings auch klar sein, dass man bei der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den „echten“ MacBooks Abstriche machen muss. Etwas drastisch und wohl auch ein wenig übertrieben demonstriert dies die für CNET tätige Technikjournalistin Bridget Carey eine entscheidende Schwachstelle des Geräts.

A18 Pro setzt Grenzen

Der im MacBook Neo verbaute Prozessor vom Typ A18 Pro wurde eigentlich für das iPhone entwickelnd und kommt mit einer für aktuelle Desktop-Rechner bescheidenen Ausstattung von 8 Gigabyte gemeinsam genutztem Arbeitsspeicher. Insbesondere Apples Webbrowser Safari ist allerdings ein Stück Software, das bei intensiver Nutzung ungleich viel Arbeitsspeicher beansprucht.

Apple wirbt zwar gerne damit, dass nicht aktive und im Hintergrund geöffnete Safari-Tabs nur minimal Speicher beanspruchen. In der Praxis ist jedoch oft das Gegenteil der Fall und Safari schafft es bei uns regelmäßig, einen mit 32 GB RAM ausgestatteten Mac Studio in die Knie zu zwingen.

Nutzungsszenarien entscheidend

Mit Meldungen wie „Safari reagiert nicht“, Verzögerungen oder zeitweiligem Stillstand begleitet von dem auch „Spinning Wheel of Death“ genannten „Beachball“ wird man dementsprechend auf dem MacBook Neo noch schneller konfrontiert als bei den mit Apples M-Prozessoren und in der Regel mit mehr Arbeitsspeicher ausgestatteten Notebooks und Desktop-Macs. Dementsprechend schadet es nicht, sich das CNET-Video zu Gemüte zu führen und vor dem Kauf eines MacBook Neo nüchtern zu überlegen, ob man langfristig vielleicht Dinge tun will, für die das Gerät schlichtweg zu schwach auf der Brust ist.

Auch wenn die 80 Tabs, mit denen Carey das MacBook Neo am Schluss zur Aufgabe bringt, nicht mehr als Beispiel für alltägliche Nutzung durchgehen. Wenn ihr einen Blick auf unseren Screenshot aus dem offiziellen Werbevideo für das MacBook Neo werft, seht ihr, dass die Arbeit mit vielen offenen Tabs aus der Sicht von Apple keinesfalls ungewöhnlich ist. Wie gut Safari damit zurecht kommt, hängt im Wesentlichen davon ab, was auf diesen Webseiten angezeigt wird. Mit vielen Videos und Skript-Anwendungen dürfte das Notebook auch schon mit den 30 in der Werbung gezeigten Tabs an seine Grenzen stoßen.