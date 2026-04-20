Safari-Tabs als Testumgebung
MacBook Neo: Spärlicher RAM definiert Leistungsgrenzen
Wer ein MacBook Neo kauft, darf ein hochwertig verarbeitetes Apple-Gerät erwarten. Es sollte allerdings auch klar sein, dass man bei der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den „echten“ MacBooks Abstriche machen muss. Etwas drastisch und wohl auch ein wenig übertrieben demonstriert dies die für CNET tätige Technikjournalistin Bridget Carey eine entscheidende Schwachstelle des Geräts.
A18 Pro setzt Grenzen
Der im MacBook Neo verbaute Prozessor vom Typ A18 Pro wurde eigentlich für das iPhone entwickelnd und kommt mit einer für aktuelle Desktop-Rechner bescheidenen Ausstattung von 8 Gigabyte gemeinsam genutztem Arbeitsspeicher. Insbesondere Apples Webbrowser Safari ist allerdings ein Stück Software, das bei intensiver Nutzung ungleich viel Arbeitsspeicher beansprucht.
Apple wirbt zwar gerne damit, dass nicht aktive und im Hintergrund geöffnete Safari-Tabs nur minimal Speicher beanspruchen. In der Praxis ist jedoch oft das Gegenteil der Fall und Safari schafft es bei uns regelmäßig, einen mit 32 GB RAM ausgestatteten Mac Studio in die Knie zu zwingen.
Nutzungsszenarien entscheidend
Mit Meldungen wie „Safari reagiert nicht“, Verzögerungen oder zeitweiligem Stillstand begleitet von dem auch „Spinning Wheel of Death“ genannten „Beachball“ wird man dementsprechend auf dem MacBook Neo noch schneller konfrontiert als bei den mit Apples M-Prozessoren und in der Regel mit mehr Arbeitsspeicher ausgestatteten Notebooks und Desktop-Macs. Dementsprechend schadet es nicht, sich das CNET-Video zu Gemüte zu führen und vor dem Kauf eines MacBook Neo nüchtern zu überlegen, ob man langfristig vielleicht Dinge tun will, für die das Gerät schlichtweg zu schwach auf der Brust ist.
Auch wenn die 80 Tabs, mit denen Carey das MacBook Neo am Schluss zur Aufgabe bringt, nicht mehr als Beispiel für alltägliche Nutzung durchgehen. Wenn ihr einen Blick auf unseren Screenshot aus dem offiziellen Werbevideo für das MacBook Neo werft, seht ihr, dass die Arbeit mit vielen offenen Tabs aus der Sicht von Apple keinesfalls ungewöhnlich ist. Wie gut Safari damit zurecht kommt, hängt im Wesentlichen davon ab, was auf diesen Webseiten angezeigt wird. Mit vielen Videos und Skript-Anwendungen dürfte das Notebook auch schon mit den 30 in der Werbung gezeigten Tabs an seine Grenzen stoßen.
Mein Frau bringt es locker auf 50-70 Tabs. Sie lässt alles offen, weil sie keine Lesezeichen anlegen will.
Hab keinen Mac.
Was mich aber bei meinem iPad extremst nervt: Apps oder (Safari-) Tabs müssen oft neu geladen werden, wenn sie aus dem Hintergrund aufgerufen werden, weil Apple traditionell immer schon (zu) wenig Arbeitsspeicher einbaut.
Bei mir idR 100 xD
Ist bei mir ähnlich. Hab ungefähr 15 Tabgroups mit im Schnitt 10 offenen tabs.
Das alles auf einem Mac mini Pro mit 32GB
Im Finder gibt’s doch immer wieder mal nen Beachball, im Finder nie.
Safari benutzt derzeit knapp 400MB.
Mit solchem Verhalten kann man jedes System an die Grenzen bringen.
Der User quält das System, weil die dafür eigentlich vorgesehene Funktion nicht genutzt wird.
Ist das sinnvoll? Auf keinen Fall!
Wie oft denn nun noch, dass die Hardware eben die Nutzbarkeit limitiert. Nicht für alle, aber eben für „Poweruser“.
Ist halt das günstigste Einstiegsgerät. Bei keinem anderen Hersteller würde man solche Tests machen. Aber bei Apple interessiert es auf einmal alle.
Dass das Gerät überhaupt 80 Tabs schafft, ist bemerkenswert. Wird aber anders geframed!
Dieses ganzes Geheule. Wenn jemand nicht schätzt was hier für ein Hammer Preis aufgerufen wird beim Neo, kann gerne ins Kaufland und einen Acer Knochen für 399€ kaufen und hat vielleicht noch Glück und eine 512GB Sata Platte drin. 80 Tabs offen…aber im Hirn nur einer am laufen. Sorry Leute, aber das hier ist heulen auf hohem Niveau…
Danke. +1
Wobei ich trotzdem ernsthaft überlege, mir in 1-2 Jahren dann die Gen 2 mit A19 Pro oder A20 Pro Chip mit 12 GB RAM zu holen. Ich denke, DANN ist das Neo endgültig ein Sahnestück zu dem Preis!
Wenn das „Neo“ in ein oder zwei Jahren mehr Leistung haben wird, ist die Frage ob der Preis dann immer noch so „niedrig“ ist ….
Auch ein Danke von mir!
Hallo? Jeder weiß, dass das Neo nur für ein bisschen Surfen und eMails schreiben konstruiert ist. Wer mehr will, muss sich halt ein größeres Modell kaufen.
Ich kenne das aber gerade von technisch nicht sehr versierten Menschen dass sie eben unzählige Tabs offen halten. Die sind so gesehen dann mit ihrem bisschen Surfen gleich halt die „Power-User“.
Ich habe eines hier und das Neo hat mit Abstand die beste Preis Leistung, mein 1,5 Jahre altes Lenovo 14 Zoll mit nem Core Ultra 5 Intel, 16GB RAM pfeift dagegen aus dem letzten Loch. Von Akku, Gehäuse und Display brauchen wir gar nicht erst anfangen… Ist nicht irgendwann mal gut? Was sucht man da immer, was muss da immer konstruiert werden.
*dazu das wesentlich schlechtere Thinkpad mehr als Doppelt so teuer. Also wenn man seinen Workflor mit MacOS abbilden kann sollte man seit dem M1 nicht mehr zu Windows und Co greifen. Lahm, laut… bäääh
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie 80 Tabs, vermutlich nicht mal 40 Tabs gleichzeitig geöffnet.
Wozu?
Ihr wisst schon, daß man Lesezeichen anlegen kann oder „für zwischendurch“ die auf die Leseliste setzen kann?
Eben, ist eine Frage von strukturiertem Arbeiten. Ich brauche mal zwei oder drei Tabs, meist schließe ich alle vor beenden des Browsers, das wars.
Leute mit vielen Tabs bewahren auch Dateien im Papierkorb auf, weil man die ja vielleicht später doch noch braucht :-]
Abgesehen davon kann man die 80 Tabs in der Leiste garnicht mehr entziffern….
Dafür gibt es die Tabgruppen.
Dafür gibt es Lesezeichen und die Leseliste.
Ich hab immer viele Tabs offen. Lesezeichen hab ich mir vor den Zeiten von Synch abgewöhnt und nie wieder angewöhnt. Entweder ich geb die URL direkt ein oder für häufig genutzte Seiten sind die in Tabgruppen sortiert.
Hab so rund 15 Tabgruppen und jeweils rund 10 tabs offen.
Aber auch noch nie Probleme mit Speicher gehabt.
Weder auf 16GB und jetzt mit 32GB schon gar nicht.
Wer 50 Tabs beruflich offen hat, für den ist das Neo nicht geeignet, wer privat 50 Tabs offen hat, hat ganz andere Probleme :-).
Sehe ich nicht so. Es kommt darauf an, was man beruflich macht. Bei der Analyse/Recherche von bestimmten Themen kommt man schnell in diese Größenordnungen.
Für mich dienen geöffnete Tabs oft als Gedankenstütze/Erinnerung und mein Mac Studio mit 32GB RAM hat auch mit 150 geöffneten Safari-Tabs keinerlei Probleme. Parallel läuft noch Firefox mit 200+ geöffneten Tabs. Beides problemlos über Tabgruppen zu bedienen. Nie die im Artikel beschrieben Probleme gehabt.
Ja weil du kein Neo hast. Und für Leute wie dich wäre das Neo auch nicht das richtige Gerät.
Ähnliches muss ich leider bei meinem M1 Pro feststellen. Permanent 6GB von 8GB belegt ohne das großartig was läuft. Viel unterschied gibt es zwischen macOS und Windows nicht mehr. Wenn ich im vergleich dazu ein aktuelles Arch mit Gnome 50 auf einem 2013er Air starte steht da 980MB/4GB. Schade das Softwaretechnisch nicht mehr viel los ist bei Apple. Dachte bis dato das alles durchoptimiert ist weil alles aus einem Haus kommt aber leider Fehlanzeige. Energiesparen muss man ihnen aber zu gute halten. Dort gehen Laptops teilweise runter bis auf 3Watt und man hat länger Akku.
Apple war beim RAM schon immer sparsam. Selbst 2-3 Tabs beim neuesten iPad Pro müssen immer wieder neuladen.
Quatsch. Habe das iPad Pro mit M4. Da laden selbst 20 Tabs nicht neu.
Also, wenn 32GB und ein Mac euch bei Safari begrenzen, habt ihr vermutlich ein anderes Problem. Ab 16 GB normalerweise keinerlei negative Effekte selbst bei mehr als 100 Tabs.