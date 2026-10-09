Tim Cook im Interview: Neue Aufgaben und klare Grenzen bei Apple

Gut einen Monat nach seinem Rückzug als Apple-Chef spricht Tim Cook erstmals ausführlicher über seine neue Rolle. Im Interview mit The Independent erklärt er, warum er John Ternus die iPhone-Bühne überlassen hat, welche Aufgaben er übernimmt und weshalb er sich in London für junge Kreative engagiert.

Seit dem Führungswechsel am 1. September ist Cook Executive Chairman. Die Übergabe sei über Jahre vorbereitet worden und verlaufe wie erhofft. Bewusst habe er darauf verzichtet, das iPhone Duo noch selbst als CEO vorzustellen. Ternus sollte seine Amtszeit mit einem wichtigen Produktstart beginnen können.

Politische Kontakte statt Produktentscheidungen

Cook kümmert sich nach eigener Aussage vor allem um politische Fragen und den Austausch mit Regierungen. Dass er auch nach dem CEO-Wechsel eine aktive Rolle behält, war bereits bekannt. Nun grenzt er seine Zuständigkeit genauer ab: Er unterstütze Ternus auf dessen Wunsch, wolle sich aber nicht in die Führung einmischen.

Wichtig seien gegenseitiges Vertrauen und regelmäßige Gespräche. Cook rät seinem Nachfolger, die Aufgabe nach den eigenen Stärken zu gestalten. Er selbst habe schließlich auch nicht versucht, Steve Jobs zu kopieren. Ternus setzt bereits eigene Akzente in Apples Designabteilungen.

Workshops mit König Charles und Elton John

Anlass des Interviews ist ein Förderprojekt von Apple und dem King’s Trust. In London lernen 15 junge Menschen in zweitägigen Workshops, mit Apple-Technik Musik zu gestalten. Die Organisation unterstützt junge Menschen beim Erwerb beruflicher und praktischer Fähigkeiten. Weitere Workshops sind geplant, die intensive Betreuung begrenzt jedoch die Teilnehmerzahl.

Die Workshops finden in der kürzlich eröffneten Apple Music Hall in der Battersea Power Station statt. Cook betont, dass Apple nicht nur Geld, sondern auch eigene Fachleute als Mentoren einbringen wolle.

Für die Teilnehmer hielt der zweite Tag mehrere Überraschungen bereit. Nach Cook besuchte König Charles die Gruppe und hörte sich ihre Musikstücke an. Anschließend trafen die Jugendlichen Elton John und erlebten einen kurzen Auftritt von Skye Newman beim Soundcheck.