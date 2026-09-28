Apple Music Hall: Elton John eröffnet heute die neue Bühne

Apple eröffnet heute die neue Apple Music Hall in London und hat jetzt auch die ersten Künstler für die Bühne in der Battersea Power Station genannt. Den Auftakt übernimmt Elton John am heutigen 28. September. Wer nicht zu den 600 Gästen vor Ort gehört, kann das Konzert über Apple Music im Livestream verfolgen. Anschließend soll die Aufzeichnung dort auch auf Abruf bereitstehen.

Die Apple Music Hall hatte das Unternehmen erst in der vergangenen Woche angekündigt. Der neue Veranstaltungsort befindet sich im Londoner Hauptsitz von Apple und verbindet einen vergleichsweise kleinen Zuschauerraum mit fest installierter Technik für Audio-, Video- und Streamingproduktionen.

Elton John macht heute den Anfang

Für das Eröffnungskonzert öffnen die Türen um 18:30 Uhr Ortszeit. Tickets für die Veranstaltung gehen am heutigen Montag über den Anbieter DICE in den Verkauf. Wer leer ausgeht oder gar nicht erst in London ist, kann stattdessen auf den angekündigten Livestream ausweichen. Apple stellt dafür eine eigene Übertragung innerhalb von Apple Music bereit.

Damit kommt erstmals auch die technische Ausstattung der neuen Halle im regulären Betrieb zum Einsatz. Hinter der zwölf Meter breiten Bühne befinden sich zwei Studios für Aufnahme und Mischung. Konzerte lassen sich dort als Mehrspuraufnahme mitschneiden und direkt für 3D-Audio aufbereiten. Für Videoübertragungen sind Anschlüsse für mindestens 16 Kameras vorgesehen. Im Zuschauerraum verteilt Apple 48 Lautsprecher für räumliche Audiowiedergabe.

Weitere Konzerte bereits angekündigt

Elton John bleibt nicht der einzige Künstler, mit dem Apple die neue Halle in Betrieb nimmt. Für weitere Veranstaltungen sind unter anderem Baby Keem und Skye Newman angekündigt. Termine, Ticketinformationen und Hinweise zu kommenden Shows will Apple über die Veranstaltungsseite sowie die eigenen Kanäle auf Instagram und TikTok veröffentlichen.

Apple beschreibt die Halle ausdrücklich als Veranstaltungsort, der sowohl für das Publikum vor Ort als auch für Übertragungen über Apple Music ausgelegt ist. Nicht jede Show muss dabei zwangsläufig gestreamt werden. In den Hinweisen zur Halle stellt Apple lediglich klar, dass einzelne Auftritte aufgezeichnet, fotografiert oder live übertragen werden können.