ifun.de — Apple News seit 2001. 46 936 Artikel

Abschiedsparty hat bereits stattgefunden

Führungswechsel bei Apple: Ternus übernimmt von Cook
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Noch bevor Apple in der zweiten Septemberwoche die neuen iPhone-Modelle vorstellt, steht für das Unternehmen ein auf lange Sicht weitaus bedeutenderer Termin an. Am 1. September wird Tim Cook den Posten des Vorstandsvorsitzenden an John Ternus übergeben. Ternus verantwortet bislang die Hardwareentwicklung des Konzerns und gehört seit mehreren Jahren zum Führungsteam von Apple.

Tim Cook übergibt nach 15 Jahren

Cook hat die Rolle des Apple-Chefs vor 15 Jahren von Steve Jobs übernommen. Seine wirtschaftlichen Erfolge stehen dabei außer Frage. Zugleich hat sich während seiner Amtszeit der Charakter des Unternehmens deutlich gewandelt. Mit Ternus steht künftig wieder ein Manager an der Spitze von Apple, dessen beruflicher Hintergrund unmittelbar in der Produktentwicklung liegt. Beobachter erwarten daher, dass sich unter ihm auch die Ausrichtung des Unternehmens langfristig wieder mehr in diese Richtung verändern könnte.

Termus Cook

Cook bleibt dem Unternehmen zunächst allerdings erhalten und übernimmt künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats. Es dürfte den Wechsel an der Unternehmensspitze erleichtern, wenn der scheidende Chef sich aus dieser Position weiter einbringen kann.

Abschiedsfeier im Apple Park

Wenige Tage vor dem Wechsel hat Apple Tim Cook bereits offiziell verabschiedet. An der internen Veranstaltung im Apple Park nahmen einem Bericht zufolge rund 200 Personen teil, überwiegend Mitarbeiter des Unternehmens. Für die musikalische Begleitung sorgte die US-Band OneRepublic, die im Innenhof des ringförmigen Hauptgebäudes auftrat. A In sozialen Medien veröffentlichte Bilder des Konzerts wurden mittlerweile gelöscht.

Bei der Veranstaltung kamen auch mehrere Personen zu Wort, die Cook und Apple über viele Jahre begleitet haben. Dazu gehörten Laurene Powell Jobs, die Witwe des Apple-Mitgründers Steve Jobs, sowie der frühere Apple-Manager Jeff Williams, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen war. Auch Apples Services-Chef Eddy Cue und Cooks Nachfolger John Ternus sprachen bei der Veranstaltung.

Erster großer Auftritt im September

Ternus dürfte seinen ersten großen Auftritt als Apple-Chef haben, wenn am 8. oder 9. September die neuen iPhone-Modelle vorgestellt werden. Das genaue Datum werden wir möglicherweise noch in dieser Woche erfahren.
25. Aug. 2026 um 06:55 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.936 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Es ist eigentlich immer schlecht, wenn der bisherige Chef (ohne Karenzzeit) in den Aufsichtsrat wechselt. Insbesondere als dessen Vorsitzender.
    Das macht es für den Nachfolger immer schwerer, Reformen durchzusetzen.

  • Abschiedsparty die pro Kopf min 1.000$ kostet (OR wird irgendwas um 200k kassieren) is schon stabil

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46936 Artikel in den vergangenen 9072 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven