Führungswechsel bei Apple: Ternus übernimmt von Cook

Noch bevor Apple in der zweiten Septemberwoche die neuen iPhone-Modelle vorstellt, steht für das Unternehmen ein auf lange Sicht weitaus bedeutenderer Termin an. Am 1. September wird Tim Cook den Posten des Vorstandsvorsitzenden an John Ternus übergeben. Ternus verantwortet bislang die Hardwareentwicklung des Konzerns und gehört seit mehreren Jahren zum Führungsteam von Apple.

Tim Cook übergibt nach 15 Jahren

Cook hat die Rolle des Apple-Chefs vor 15 Jahren von Steve Jobs übernommen. Seine wirtschaftlichen Erfolge stehen dabei außer Frage. Zugleich hat sich während seiner Amtszeit der Charakter des Unternehmens deutlich gewandelt. Mit Ternus steht künftig wieder ein Manager an der Spitze von Apple, dessen beruflicher Hintergrund unmittelbar in der Produktentwicklung liegt. Beobachter erwarten daher, dass sich unter ihm auch die Ausrichtung des Unternehmens langfristig wieder mehr in diese Richtung verändern könnte.

Cook bleibt dem Unternehmen zunächst allerdings erhalten und übernimmt künftig den Vorsitz des Verwaltungsrats. Es dürfte den Wechsel an der Unternehmensspitze erleichtern, wenn der scheidende Chef sich aus dieser Position weiter einbringen kann.

Abschiedsfeier im Apple Park

Wenige Tage vor dem Wechsel hat Apple Tim Cook bereits offiziell verabschiedet. An der internen Veranstaltung im Apple Park nahmen einem Bericht zufolge rund 200 Personen teil, überwiegend Mitarbeiter des Unternehmens. Für die musikalische Begleitung sorgte die US-Band OneRepublic, die im Innenhof des ringförmigen Hauptgebäudes auftrat. A In sozialen Medien veröffentlichte Bilder des Konzerts wurden mittlerweile gelöscht.

Bei der Veranstaltung kamen auch mehrere Personen zu Wort, die Cook und Apple über viele Jahre begleitet haben. Dazu gehörten Laurene Powell Jobs, die Witwe des Apple-Mitgründers Steve Jobs, sowie der frühere Apple-Manager Jeff Williams, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen war. Auch Apples Services-Chef Eddy Cue und Cooks Nachfolger John Ternus sprachen bei der Veranstaltung.

Erster großer Auftritt im September

Ternus dürfte seinen ersten großen Auftritt als Apple-Chef haben, wenn am 8. oder 9. September die neuen iPhone-Modelle vorgestellt werden. Das genaue Datum werden wir möglicherweise noch in dieser Woche erfahren.