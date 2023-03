MacBook Air und iMac voraussichtlich die ersten M3-Macs

Allerdings dürfte Apple auch in diesem Jahr wieder zunächst nur die „einfache“ Standardvariante seiner neuen Prozessorgeneration auf den Markt bringen, während der M3 Max und M3 Ultra noch auf ihren Auftritt warten. In der Praxis präsentieren sich die Max- und Ultra-Varianten des M2 dann wohl erstmal noch deutlich leistungsfähiger als die Standardvariante eines neuen M3-Prozessors.

Insgesamt hat Apple dem Bericht zufolge aktuell vier verschiedene Mac-Modelle auf der Warteliste. Der künftig mit einem M3-Prozessor ausgestattete Nachfolger für den seit Mai 2021 erhältlichen iMac werde ebenfalls mit 24 Zoll Bildschirmgröße in zwei Ausführungen mit den Codenamen J433 und J434 entwickelt und bereits getestet, sei jedoch frühestens in drei Monaten für die Massenproduktion bereit.

Die ersten Macs mit Apples M3-Prozessor werden aller Voraussicht nach bereits im Juni vorgestellt. Der mit guten Kontakten zu Apple ausgestattete und in der Regel dementsprechend gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman wirft ein wenig Licht auf das, was wir auf Mac-Seite in den nächsten Monaten von Apple erwarten dürfen. Neben neuen Notebooks steht dem zufolge auch eine neue Version des iMac auf dem Programm.

Insert

You are going to send email to