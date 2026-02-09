ifun.de — Apple News seit 2001. 45 670 Artikel

Geheimtipp für Norton-Commander-Fans

TheCommander: Kostenloser Dual-Panel-Dateimanager für macOS
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Mit TheCommander ist ein neuer Dateimanager für macOS erschienen, der sich an Anwender richtet, die regelmäßig mit großen Dateimengen und entfernten Servern arbeiten. Geschaffen wurde die Anwendung von dem Traunsteiner Entwickler Norbert Gutbrod, der sich dabei an klassischen Konzepten wie dem Norton Commander und späteren Dual-Panel-Tools unter Windows orientiert hat.

The Commander Settings

Ziel war es, eine native macOS-Lösung zu schaffen, die diese Arbeitsweise ohne funktionale Abstriche übernimmt. Herausgekommen ist eine sehenswerte Alternative zu Marta und ein Geheimtipp für Norton-Commander-Fans.

Geheimtipp für Norton-Commander-Fans

Zentrales Feature von TheCommander ist die zweigeteilte Oberfläche mit zwei unabhängigen Dateifenstern. Dateien lassen sich so direkt zwischen Ordnern oder Laufwerken kopieren und verschieben. Neben lokalen Verzeichnissen unterstützt die App auch den Zugriff auf entfernte Systeme über SFTP, FTP und SMB. Dateien auf Servern können dabei wie lokale Dateien geöffnet und bearbeitet werden. Zugangsdaten werden im macOS-Schlüsselbund gespeichert, was die Verwaltung vereinfacht und gleichzeitig Sicherheitsfunktionen des Systems nutzt.

The Commander Main

Für typische Verwaltungsaufgaben stehen Funktionen wie Mehrfachauswahl, Stapeloperationen und eine konfigurierbare Verzeichnishistorie zur Verfügung. Häufig genutzte Ordner und Server lassen sich speichern und schnell wieder aufrufen. Ergänzt wird dies durch eine integrierte Suchfunktion, die sowohl Dateinamen als auch Inhalte berücksichtigt.

Vergleich, Archive und Anpassungen

TheCommander bietet zudem Werkzeuge zum Vergleichen und Synchronisieren von Dateien und Ordnern. Unterschiede lassen sich zeilenweise darstellen, optional auch unter Berücksichtigung von Datum oder Dateigröße. Für Archive verhält sich die Anwendung ähnlich wie bei normalen Ordnern. Inhalte können angezeigt, entpackt oder ergänzt werden, ohne separate Programme zu starten. Unterstützt werden gängige Formate wie ZIP, TAR oder RAR.

Hauptfenster Theme Original

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anpassbarkeit. Schriftarten, Farben, Spalten und Tastenkürzel lassen sich umfangreich konfigurieren. Damit richtet sich TheCommander vor allem an Nutzer, die einen stark tastaturorientierten Arbeitsstil bevorzugen. Die App läuft ab macOS 14, ist kostenlos verfügbar und steht als Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz bereit.
09. Feb. 2026 um 09:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Benutze schon seit langer Zeit Commanderone. Gibts Erfahrungen welcher jetzt der bessere Filemanager ist?

  • sogar im Blau des Norton-Commanders – wie früher. Chic.

  • Sehr cool, danke!
    Wird gleich getestet.
    Ich habe die ganze Zeit einen vernünftigen Ersatz für den Total Commander gesucht, das klingt nun ganz danach.

  • Hatte auch Commander One, bin aber letztlich bei Forklift gelandet.

  • Gerade hatte ich mich mit diesem Thema beschäftigt und wollte Owlfiles testen und ggf. kaufen, da lese ich diese Meldung. Vielen Dank!

  • Ich nutze (immer noch) ForkLift. Vor allem, weil man da viele Online-Dienste einbinden kann, ohne die jeweilige App installieren zu müssen. Das geht z.B. mit OneDrive und Google Drive, aber auch mit S3, was ich für NAS Backups nutze.

    Die Clients der Anbieter sind ja nicht gerade sehr stabil, vor allem, wenn man viele (kleine) Dateien online hat. Sehr schlechte Erfahrung in der Hinsicht habe ich mit OneDrive gemacht.

    Direkt kann man ja meistens nur (s)ftp und SMB einbinden, etwas seltener auch scp und WebDAV.

    Interessant wäre auch, ob TheCommander Tagging auch auf Remote-Laufwerken unterstützt. Forklift kann das, und das auch kompatibel mit dem Finder. Übrigens auch OneCommander für Windows, aber leider nicht kompatibel.

    Forklift ist nach meiner Erfahrung auch am stabilsten, wenn die Verbindung unzuverlässig ist.

    Ok, und lokal auf einem unix-artigen Rechner, auf den man remote zugreift, nimmt man natürlich mc…

  • Als langer Forklift User werde ich das mal testen, zumal man ja die Einstellungen von Forklift sogar importieren kann. Sieht sonst schon sehr aus wie Forklift :-)

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45670 Artikel in den vergangenen 8875 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven