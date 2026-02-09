TheCommander: Kostenloser Dual-Panel-Dateimanager für macOS

Mit TheCommander ist ein neuer Dateimanager für macOS erschienen, der sich an Anwender richtet, die regelmäßig mit großen Dateimengen und entfernten Servern arbeiten. Geschaffen wurde die Anwendung von dem Traunsteiner Entwickler Norbert Gutbrod, der sich dabei an klassischen Konzepten wie dem Norton Commander und späteren Dual-Panel-Tools unter Windows orientiert hat.

Ziel war es, eine native macOS-Lösung zu schaffen, die diese Arbeitsweise ohne funktionale Abstriche übernimmt. Herausgekommen ist eine sehenswerte Alternative zu Marta und ein Geheimtipp für Norton-Commander-Fans.

Geheimtipp für Norton-Commander-Fans

Zentrales Feature von TheCommander ist die zweigeteilte Oberfläche mit zwei unabhängigen Dateifenstern. Dateien lassen sich so direkt zwischen Ordnern oder Laufwerken kopieren und verschieben. Neben lokalen Verzeichnissen unterstützt die App auch den Zugriff auf entfernte Systeme über SFTP, FTP und SMB. Dateien auf Servern können dabei wie lokale Dateien geöffnet und bearbeitet werden. Zugangsdaten werden im macOS-Schlüsselbund gespeichert, was die Verwaltung vereinfacht und gleichzeitig Sicherheitsfunktionen des Systems nutzt.

Für typische Verwaltungsaufgaben stehen Funktionen wie Mehrfachauswahl, Stapeloperationen und eine konfigurierbare Verzeichnishistorie zur Verfügung. Häufig genutzte Ordner und Server lassen sich speichern und schnell wieder aufrufen. Ergänzt wird dies durch eine integrierte Suchfunktion, die sowohl Dateinamen als auch Inhalte berücksichtigt.

Vergleich, Archive und Anpassungen

TheCommander bietet zudem Werkzeuge zum Vergleichen und Synchronisieren von Dateien und Ordnern. Unterschiede lassen sich zeilenweise darstellen, optional auch unter Berücksichtigung von Datum oder Dateigröße. Für Archive verhält sich die Anwendung ähnlich wie bei normalen Ordnern. Inhalte können angezeigt, entpackt oder ergänzt werden, ohne separate Programme zu starten. Unterstützt werden gängige Formate wie ZIP, TAR oder RAR.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anpassbarkeit. Schriftarten, Farben, Spalten und Tastenkürzel lassen sich umfangreich konfigurieren. Damit richtet sich TheCommander vor allem an Nutzer, die einen stark tastaturorientierten Arbeitsstil bevorzugen. Die App läuft ab macOS 14, ist kostenlos verfügbar und steht als Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz bereit.