BMW hält an Abo-Modellen fest und setzt weiter auf ConnectedDrive

Als BMW vor einigen Jahren damit begann, die Freischaltung von Funktionen wie Sitz- und Lenkradheizung nur nach Zahlung einer monatlicher Gebühr vorzunehmen, fiel die Reaktion vieler Kunden deutlich aus. Der Hersteller nahm einzelne Angebote später wieder zurück, verabschiedete sich damit jedoch nicht grundsätzlich von der Idee, Fahrzeugfunktionen auch nach dem Kauf kostenpflichtig zu aktivieren.



Stattdessen bleibt das Abo-Thema offenbar ein fester Bestandteil der Digitalstrategie des Münchner Autobauers.

Nachrüstfunktionen als Teil der Verkaufsstrategie

BMW sieht seine Plattform ConnectedDrive weiterhin als zentrales Element im After-Sales-Geschäft. Entsprechende Aussagen hat der Hersteller gegenüber dem Fachportal „The Drive“ gemacht. Über den Online-Store können Fahrzeughalter zusätzliche Funktionen buchen, sofern die nötige Hardware bereits im Fahrzeug vorhanden ist. Dazu zählen Assistenzsysteme, Komfortfunktionen oder rein softwarebasierte Erweiterungen. Der Ansatz soll Käufern mehr Flexibilität bieten, da sich der Funktionsumfang auch nach der Auslieferung anpassen lässt. Gleichzeitig verschiebt sich ein Teil der Einnahmen vom einmaligen Fahrzeugverkauf hin zu laufenden Erlösen.

Eine von vielen Optionen: Der BMW Parking Assistant

Hintergrund ist auch der strukturelle Wandel im Fahrzeugmarkt. Elektroautos benötigen deutlich weniger Wartung als klassische Verbrenner. Damit verlieren Hersteller langfristig Einnahmen aus Service und Instandhaltung. Digitale Zusatzangebote gelten als ein Weg, diese Entwicklung wirtschaftlich abzufedern.

Parallelen zu Tesla und anderen Anbietern

BMW ist mit dieser Strategie nicht allein. Auch Tesla setzt zunehmend auf wiederkehrende Zahlungen. Zuletzt hatte der Hersteller Funktionen für automatisiertes Fahren nur noch als Abo angeboten, obwohl diese zuvor als Einmalkauf erhältlich waren. Anders als bei BMW betrifft dies vor allem softwarebasierte Systeme, die laufend weiterentwickelt werden und deren Leistungsumfang sich verändern kann.

Ob Komfortfunktion, Assistenzsystem oder Datendienst. Die Hersteller verfolgen unterschiedliche Ansätze, doch der Trend zu laufenden Gebühren setzt sich fort. BMW macht gegenüber The Drive deutlich, dass man trotz früherer Kritik weiterhin an digitalen Zusatzfunktionen festhält und diese auch künftig über ConnectedDrive anbieten wird.