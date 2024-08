Mac-Dateimanager Marta: Neue Version, neue Motivation

Der Entwickler des Mac-Dateimanagers Marta hat die Veröffentlichung der Version 0.8.2 bekannt gegeben. Das frisch veröffentlichte Update von Marta konzentriert sich in erster Linie auf die Behebung von Fehlern, die den Nutzern der Anwendung in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet haben.

Fehlerbehebungen und neue Funktionen

Insbesondere die Behandlung von Dateipfaden wurde überarbeitet, um eine höhere Sicherheit und Konsistenz zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde die Unterstützung für zusammengesetzte Dateiendungen, wie beispielsweise „.tar.gz“, integriert. Dies ermöglicht es der Software, komplexere Dateistrukturen besser zu handhaben.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer Funktion zur automatischen Vervollständigung von Pfaden in den Dialogfenstern „Neue Datei“ und „Neuer Ordner“. Nach Angaben des Entwicklers handelt es sich hierbei um einen ersten Schritt zur umfassenden Überarbeitung der Dialogfenster innerhalb der Anwendung.

Entwicklung geht weiter

Entwickler Yan Zhulanow betont, dass die Arbeit an Marta nach längerer Auszeit aus persönlichen Gründen nun wieder fortgesetzt wird. Marta sei „back on track“, Zhulanow selbst nun wieder motiviert und „committed to continuing the development“. Schon in Kürze sind weitere Funktionen und Verbesserungen geplant.

Seit dem Start der Beta-Phase im Jahr 2017 ist Marta kostenlos verfügbar, mit dem Start von Version 1.0 wird die App nach dem Ende der Beta-Phase jedoch ein Lizenzmodell einführen. Anwender die die Entwicklung über Patreon unterstützen und mindestens $15 gespendet haben, werden dann eine kostenlose Lizenz erhalten. Ältere Versionen sollen auch nach der Einführung des Lizenzsmodells weiterhin kostenlos verfügbar sein.

Interessierte Anwender können die neue Version von Marta ab sofort über die Projekt-Webseite des Entwicklers herunterladen.