„The Supermodels“: Apple TV+ kündigt die nächste Doku-Serie an

Mit „The Supermodels“ steht die nächste TV-Serie auf dem Programmplan von Apple TV+. Die dokumentarische Serie hat die beispiellosen Karieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington zum Thema. Apple hat sich die Rechte für die TV-Produktion gesichert, für die Produktion zeichnet die zweifache Oscar-Preisträgerin Barbara Kopple verantwortlich.

„The Supermodels“ springt zurück in die 1980er Jahre, wo sich vier Frauen aus verschiedenen Ecken der Welt in New York zusammengetan haben. Durch ihre Vereinigung erlangten sie eine Bedeutung weit über ihre Branche hinaus. Ihr Prestige war so außergewöhnlich, dass es den vier ermöglichte, die Marken zu verdrängen, die sie präsentierten, und die Namen Naomi, Cindy, Linda und Christy so prominent zu machen wie die Designer, die sie gestylt haben. Auch heute noch stehen die vier Supermodels durch Aktivismus, Philanthropie und unternehmerisches Geschick an vorderster Front der Kultur. Während die Modeindustrie sich selbst – und die Rolle der Frau in ihr – immer wieder neu definiert, ist dies die ultimative Geschichte der Macht und wie vier Frauen zusammenkamen, um sie für sich zu beanspruchen und den Weg für diejenigen zu ebnen, die folgen werden.

Apple setzt damit die Reihe seiner Dokumentarfilme und -serien auf Apple TV+ fort, in der sich mit der „Beastie Boys Story“ sowie den neu angekündigten Produktionen „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ und „Bruce Springsteen’s Letter to You“ Themen aus dem Musikbereich ebenso finden wie die Produktionen „Boys State“, „Home“ und „Dads“, Letztere stammt ebenfalls von dem für „Supermodels“ verantwortlichen Studio Imagine Documentaries. Mit dem Start auf Apple TV+ ist nicht vor nächstem Jahr zu rechnen.