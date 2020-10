macOS Catalina 10.15.7: iCloud-Prozess „accountsd“ legt teilweise MacBooks lahm

Das aktuelle Apple-Betriebssystem macOS Catalina 10.15.7 macht etlichen Besitzern eines MacBook Pro zu schaffen. Die Notebooks laufen ohne erkennbaren Grund mit voller Prozessorauslastung, in der Folge rotieren nicht nur die Lüfter der Geräte, sondern es lässt sich auch kaum noch daran arbeiten. Anwendungsprogramme bleiben hängen und in der Regel schafft nur ein Neustart temporäre Abhilfe.

Wer als Betroffener einen Blick in die Aktivitätsanzeige wirft, wird schnell einen Prozess namens „accountsd“ als Verursacher ausmachen. Apples Dienstprogramm schreibt diesem Vorgang teils mehr als „400%“ Systemlast zu. Über den tatsächlichen Prozentwert kann man sich streiten, jedenfalls sorgt der Vorgang dafür, dass die Geräte mehr oder weniger unbenutzbar werden und sich der Akku im Zeitraffertempo entleert.

Das Problem wird bereits in verschiedenen Threads in den Apple-Supportforen diskutiert. Ein Schweizer Nutzer hat den Sachverhalt zusammengefasst und kann auch von Notlösungen berichten, die allerdings kaum praktikabel scheinen. So besteht offenbar ein direkter Zusammenhang mit der Anmeldung bei iCloud und man könne die Überlastung vermeiden, indem man sich auf seinem Mac bei iCloud abmelde. Ein Problem hat dann allerdings, wer Apples iCloud Drive und damit verbunden auch hoch die Synchronisierung der Ordner „Schreibtisch“ und „Dokumente“ nutzt. Zudem bringt die Arbeit ohne iCloud-Anmeldung ohnehin schon genug Einschränkungen mit sich, so dass dergleichen wohl wirklich nur im äußersten Notfall taugt.

Nutzerberichten zufolge sind die Probleme erst nach dem Update auf macOS Catalina 10.15.7 aufgetreten. Standardmaßnahmen wie das Zurücksetzen des NVRAM oder auch eine Neuinstallation des Betriebssystems hätten nicht für Abhilfe gesorgt.

Immerhin scheint das Thema mittlerweile bei Apple auf dem Tisch zu liegen. Mitarbeiter des Apple Support hätten sich mittlerweile bei Nutzern bezüglich der Probleme erkundigt.

Apple hat macOS 10.15.7 vor zwei Wochen veröffentlicht. Dem Hersteller zufolge wurde damit auch ein Fehler bei der Synchronisierung von Dateien über iCloud Drive behoben. Gut möglich, dass das nun auftretende Problem mit dieser Veränderung in Zusammenhang steht.