Ubiquiti WiFiman als Desktop-App für Mac und Linux verfügbar

Ubiquiti bietet jetzt auch eine „echte“ Desktop-Version von WiFiman an. Bislang konnte auf Macs mit Apple-Prozessoren zwar auch schon die iOS-Version der App verwendet werden, mit dem neuen Download bietet der Hersteller nun allerdings eine in vollem Umfang für Desktop-Rechner optimierte Fassung der Anwendung an. WiFiman Desktop steht in Versionen für den Mac und für Linux-Systeme zum Download bereit.

Teleport-VPN-Verbindungen

Die neue Ubiquiti-App eignet sich gleichermaßen dazu, im Netzwerk aktive Geräte zu erkennen oder eine VPN-Verbindung zu UniFi-Netzwerken aufzubauen. Letzteres lässt sich komfortabel durch direkten Login oder mithilfe eines Teleport-Einladungslinks bewerkstelligen. Wer diese Funktion regelmäßig benötigt, wird sich vielleicht über die Menüleistenintegration der WiFiman-App freuen. Von dort aus kann man jederzeit schnell auf die einzelnen App-Bereiche zugreifen – Discover, Teleport und Settings – und diese auch dann direkt auswählen, wenn sich die App selbst gerade irgendwo im Hintergrund befindet.

Komfortable Netzwerk-Überwachung

WiFiman Desktop eignet sich zudem als einfaches Kontroll- und Überwachungswerkzeug für das lokale Netzwerk. Die App listet alle im Netzwerk vorhandenen Geräte und dazu jeweils detaillierte Geräte- und Verbindungsinformationen angefangen beim Namen von Produkt und Hersteller über die WLAN-Erfahrung und Verbindungsqualität bis hin zu den Netzwerk-Adressen und Geschwindigkeiten für Uploads und Downloads. Ergänzend bietet die WiFiman-App an, bei den im Netzwerk verfügbaren Geräten Portscans durchzuführen.

Vom Funktions- und Leistungsumfang kann der „Discover“-Bereich der WiFiman-App zwar nicht annähernd mit den Möglichkeiten des UniFi Controller konkurrieren. Will man jedoch nur mal eben die Verfügbarkeit checken oder eine Netzwerkadresse prüfen, ist man mit dem neuen Desktop-Client deutlich eleganter und schneller am Start.