Gesperrtes MacBook: E-Mail an [email protected] hilft weiter

Nahezu alle aktuellen Apple Geräte lassen sich mittlerweile mit der sogenannten iCloud Aktivierungssperre verknüpfen, die im Fall eines Diebstahls oder Geräteverlustes dafür sorgt, dass die Hardware weitgehend funktionslos bleibt.

Erst wenn der rechtmäßige Besitzer das fragliche Gerät über Apples Webseite www.iCloud.com/find von der iCloud Aktivierungssperre ausnimmt, lässt sich dieses mit neuen iCloud-Konten verknüpfen oder auch in seinen originalen Werkszustand zurückversetzen.

Sind Geräte durch die iCloud-Aktivierungssperre gesichert, dann lässt sich Apple grundsätzlich nicht davon überzeugen, diese einfach wieder freizuschalten. Ein Vorgehen, das Diebe abschrecken und den Weiterverkauf entwendeter Hardware unterbinden soll.

iCloud Aktivierungssperre als Risiko

Dass die iCloud Aktivierungssperre jedoch auch für Probleme sorgen kann, hat Paul McMahon am eigenen Leib erfahren müssen. Bei der Ersteinrichtung seines Macs hat sich der Entwickler dafür entschieden, die Konfiguration der iCloud Aktivierungssperre zu überspringen, um den Rechner ohne verknüpften iCloud-Schutz einzusetzen.

Wie es der Zufall so wollte, ging dann ausgerechnet dieses Gerät verloren und die iCloud Aktivierungssperre nicht vom Eigentümer, sondern von einer dritten Person eingeschaltet. Zwar tauchte das MacBook wieder auf, wurde trotz vorhandener Kaufnachweise jedoch nicht durch Apple entsperrt.

Zumindest so lange nicht, bis Paul McMahon eine E-Mail an Apple-Chef Tim Cook verfasst hat. Hier reichte bereits ein Absatz aus, um vier Tage später im direktem Kontakt mit der Assistenz des Unternehmens zu stehen. Nach einigem Hin und Her und der erneuten Überprüfung der vorhandenen Kaufdokumentation wurde der Rechner dann entsperrt. Eine durchaus lesenswerte Geschichte.

In extremen Fällen kann es also durchaus hilfreich sein, die offizielle E-Mail-Adresse des Apple CEO in den eigenen Kontakten zu wissen. Diese lautet: [email protected].