Textersetzung unter macOS: Poof als schlanke Alternative

Apps wie aText oder Rocket Typist wollen beim Schreiben unterstützen und ermöglichen es, selbst definierte Kurzbefehle für regelmäßig genutzte Textpassagen und Satzbausteine zu verwenden. Wenngleich wir mit beiden Anwendungen sehr gute Erfahrungen gemacht haben und diese aktiv verwenden, halten wir stets Ausschau nach neuen, interessanten Apps in dieser Kategorie.

Das auf GitHub als Beta-Version verfügbare Poof ist uns vor allem auch wegen des dahinterstehenden Entwicklers eine Erwähnung wert. Die Apps von Mikkel Malmberg haben wir hier regelmäßig zum Thema. Zuletzt haben wir seinen Tastatur-Launcher Tuna vorgestellt.

Zwei Aktivitätsmodi

Poof befindet sich wie gesagt noch in der Entwicklung und setzt auf ein schlankes und nachvollziehbares Konzept. Die App überwacht Tastatureingaben und ersetzt definierte Kürzel automatisch durch hinterlegte Textbausteine. Optional erfolgt die Ersetzung erst nach Bestätigung mithilfe der Leer-, Eingabe- oder Tab-Taste.

Standardmäßig wird die App mit Kurzbefehlen zum Einsetzen des aktuellen Datums, der Uhrzeit, eines in der Zwischenablage gespeicherten Textes oder einer persönlichen Signatur ausgeliefert. Diese Funktionen sind allerdings in erster Linie als Beispiel dafür zu sehen, wie die App funktioniert und was man damit machen kann.

Bedienung über Konfigurationsdatei

Das Anlegen eigener Kombinationen aus Kurzbefehl und zugehörigem Text funktioniert bei Poof nicht ganz so einfach wie bei den Standard-Apps in dieser Kategorie, lässt sich aber schnell erlernen. Die Einrichtung erfolgt über eine Konfigurationsdatei, die sich etwa mit TextEdit bearbeiten lässt. Eine Übersicht der hier verfügbaren Funktionen findet sich auf der GitHub-Seite des Entwicklers oder in den Einstellungen der App. Über die Einstellungen kann man sich zudem den Speicherort der Einstellungsdatei ansehen oder diesen bei Bedarf verändern.

Poof lässt sich kostenlos laden und ist von Apple notarisiert.