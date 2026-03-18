Bei Readly tut sich was. Wir haben schon vor drei Jahren darüber berichtet, dass das internationale Geschäft des schwedischen Anbieters einer Flatrate für Magazine und Zeitungen vom französischen Branchenschwergewicht Cafeyn übernommen wird. Jetzt scheint dieser Vorgang weitgehend abgeschlossen zu sein. Aus einer Mitteilung des Unternehmens geht hervor, dass der Kundenstamm zum Monatswechsel von Readly an Cafeyn übertragen wird.

Neue App angekündigt

Neben dieser organisatorischen Umstellung stehen auch grundsätzliche Änderungen an. So wird die bestehende App von Readly in naher Zukunft abgelöst. Der Anbieter hat dies zwar noch nicht bestätigt, es ist jedoch davon auszugehen, dass der Zugang zum Angebot von Readly künftig über die Cafeyn-App erfolgen soll. Nutzer würden künftig Zugang zu einer neuen App mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche erhalten.

Das Online-Angebot von Cafeyn

Zunächst soll sich für Kunden von Readly allerdings nichts ändern. Der Anbieter betont, dass im Rahmen der Umstellung der Leistungsumfang des Abonnements sowie sämtliche persönlichen Einstellungen und Präferenzen erhalten bleiben. Auch der Preis für das Abonnement bleibt unverändert.

Bei diesem Thema sind wir auch wieder auf das weiterhin hierzulande nicht verfügbare Apple-Angebot News+ gestoßen. So hat das Bundeskartellamt Apple News+ als potenzielle Alternative erwähnt, als vor drei Jahren die Übernahme von Readly durch Cafeyn freigegeben wurde. Damals sind wir noch davon ausgegangen, dass Apple mit diesem Angebot zeitnah auf weiteren Märkten präsent sein will. Bislang hat sich diesbezüglich aber nicht viel getan.

2 Monate Readly für 1 Euro

Zurück zu Readly: Aktuell lässt sich die Lese-Flatrate wieder zwei Monate lang zum Preis von einem Euro buchen. Danach verlängert sich das Abo zum Monatspreis von 14,99 Euro, sofern man nicht rechtzeitig kündigt.

Readly bietet Zugriff auf mehr als 8.000 Magazine und Zeitungen in 15 verschiedenen Sprachen zuzugreifen und diese auf dem iPad, iPhone oder Computer zu lesen. Das Abonnement von Readly umfasst die Möglichkeit zum Download für die Offline-Nutzung sowie bis zu fünf eigenständige Nutzerprofile.