Tuna: Neuer Launcher für macOS orientiert sich an Quicksilver

Mit „Tuna“ hat der dänische Entwickler Mikkel Malmberg einen neuen App-Starter für macOS vorgestellt. Die Anwendung soll Arbeitsabläufe beschleunigen und setzt auf ein Bedienkonzept, das an klassische Launcher wie Quicksilver anknüpft.

Die Software ist vollständig in Swift programmiert und arbeitet als native macOS-Anwendung. Tuna kann kostenlos genutzt werden. Eine erweiterte Version soll später per Einmalkauf freigeschaltet werden. Abonnements sind nicht vorgesehen.

Vier Modi für unterschiedliche Arbeitsweisen

Tuna ist als sogenannter modal arbeitender Launcher aufgebaut. Die Anwendung bietet mehrere Eingabemodi, die unterschiedliche Aufgaben abdecken. Im sogenannten Fuzzy-Modus lassen sich Anwendungen, Dateien und Ordner über eine unscharfe Suche starten. Dabei erkennt die Anwendung auch unvollständige oder abgekürzte Eingaben und merkt sich häufig genutzte Zuordnungen. So kann ein Nutzer wiederkehrende Befehle mit kurzen Kürzeln ausführen.

Der Text-Modus dient zur Eingabe und Bearbeitung von Text. Neben einfachen Notizen unterstützt Tuna auch Berechnungen und Umrechnungen, etwa bei Währungen oder Zeitangaben. Ergebnisse lassen sich direkt weiterverwenden oder in andere Apps einfügen.

Ein weiterer Modus erlaubt das Ausführen frei definierter Tastenkombinationen. Diese Funktion richtet sich vor allem an Nutzer, die häufig wiederkehrende Aktionen automatisieren möchten. Bestehende Konfigurationen aus der „Leader Key“-App vom selben Entwickler können übernommen werden.

Einheitliches Bedienkonzept und lokale Spracherkennung

Allen Funktionen liegt ein gemeinsames Strukturprinzip zugrunde. Jede Aktion besteht aus einem Objekt, einer Operation und optional einem Ziel. Ein Programm kann beispielsweise geöffnet, in einem Ordner angezeigt oder mit einer anderen Anwendung gestartet werden. Dieses Schema gilt für alle Modi und sorgt für ein einheitliches Verhalten.

Zusätzlich bietet Tuna eine Diktierfunktion, die vollständig lokal auf dem eigenen Rechner arbeitet. Unterstützt werden Apples integrierte Spracherkennung sowie herunterladbare Modelle wie Whisper oder Parakeet. Die erkannten Texte lassen sich direkt weiterverarbeiten oder in andere Anwendungen einfügen.

Tuna unterstützt Erweiterungen für verschiedene Programme und bietet Funktionen wie Zwischenablage-Verlauf, Emoji-Auswahl oder frei definierbare Tastenkürzel. Die App steht auf der Projektseite zum Download bereit.