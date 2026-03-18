100-Watt-Netzteile und Ladekabel-Set im Preis reduziert

Wenn man ein leistungsfähiges und mit ausreichend Anschlussmöglichkeiten ausgestattetes Netzteil sucht, bietet der Haribo-Ladestecker mit 100 Watt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insbesondere zum derzeit wieder verfügbaren Aktionspreis. Bei Amazon bezahlt man für das extravagante Ladegerät momentan 25,49 Euro. Wer Wert auf ein dezenteres Erscheinungsbild legt, bekommt die gleiche Leistung und Ausstattung mit dem baugleichen, aber komplett schwarzen Topadre Charger 100W sogar noch ein klein wenig günstiger.

Bei Topadre handelt es sich um den Hersteller der beiden Ladegeräte. Die Variante mit dem Haribo-Bär wird gemeinsam mit zahlreichen weiteren Ladegeräten, Akkus und Zubehörartikeln von einem Importeur unter Lizenz vertrieben.

Das Ladegerät stellt insgesamt 100 Watt über drei USB-C-Ports und einen USB-A-Anschluss bereit. Abhängig von der Anzahl der verbundenen Geräten können über USB-C bis zu 100 Watt pro Anschluss und über USB-A maximal 30 Watt bezogen werden. Bei mehreren verbundenen Verbrauchern wird die Gesamtleistung unter diesen aufgeteilt. Eine unter den Anschlüssen integrierte LED-Anzeige zeigt die jeweils aktuelle Ladeleistung des Adapters.

Vier USB-C-Kabel für 6 Euro

Auch passende Ladekabel in unterschiedlichen Längen sind aktuell wieder günstig bei Amazon zu haben. Das Set mit vier USB-C-Kabeln von Lisen lässt sich im Rahmen einer Sonderaktion vorübergehend für 5,99 Euro bestellen. Nutzt dafür den Aktionscode CRW5JCS3 und gebt diesen vor Kaufabschluss an der Amazon-Kasse an.

Beachtet, dass der Aktionspreis nur für das Paket mit jeweils einem Kabel mit 0,5 Metern, 1 Meter, 2 Metern und 3 Metern Länge gilt. Lisen bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Kabelpakete an, die allerdings das Doppelte oder mehr kosten.

Die Kabel sind mit einem geflochtenen Textilmantel überzogen und unterstützen eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Daten lassen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen.