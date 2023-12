Text Case jetzt Freeware: Text-Transformationen für Mac, iPad und iPhone

Es gibt erstaunlich viele Varianten, wie sich reiner, unformatierter Text durch das Anwenden einfacher Regeln transformieren lässt und damit teils auch seine Bedeutung ändert.

Komplett großgeschriebene Texte sind in Messenger-Nachrichten etwa mit einem lauten Schreien vergleichbar. Mit Hilfe des CamelCase lässt sich auf Leerzeichen verzichten, dabei aber dennoch klar zu erkennen geben, wo neue Wörter anfangen und andere Wörter aufhören.

Der Title Case kommt gerne bei englischsprachigen Überschriften zum Einsatz und schreibt fast alle Wörter groß, macht aber definierte Ausnahmen, unter anderem für die Artikel the, a und an.

Damit nicht genug: Wörter lassen sich natürlich auch entgegen ihrer Laufrichtung schreiben, im so genannten Snake Case mit Unterstrichen verbinden, im Wechsel mal groß und mal klein schreiben, wild durchmischen, mit Base64 encodieren und auch auf den Kopf stellen.

Einzeln oder im Kombination

All jene Text-Transformationen und zahlreiche mehr beherrscht die für Mac, iPad und iPhone verfügbare Anwendung Text Case. Der Entwickler, der in London ansässige Chris Hannah, hat sich jetzt dafür entschieden, Text Case fortan zum kostenfreien Download bereitzustellen und verzichtet damit auf den bislang veranschlagten Verkaufspreis. Lediglich In-App-Spenden werden von der Mobil-Anwendung noch angeboten.

Text Case ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Transformationen und kann diese auch zu so genannten Flows verknüpfen, die mehrere Textveränderungen in Reihe auf einem beliebigen Ausgangstext anwenden. Was dabei herauskommen kann, illustrieren wir im Ansatz mit den folgenden zehn Zeilen: