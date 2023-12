Für Prime-Mitglieder: 60 Tage Audible kostenlos – auch für Rückkehrer

Wer die Audible-Aktion während des vergangenen Black Friday verpasst hat, der kann den von Amazon angebotenen Hörbuch-Dienst nun offenbar dennoch kostenlos in Anspruch nehmen. So bietet Amazon seinen zahlenden Prime-Kunden aktuell den zweimonatigen Gratiszugang zu Audible an.

Interessierte Kunden können den Hörbuch-Dienst damit zwei Monate in Folge komplett kostenlos nutzen und sich während dieser Zeit drei Hörbücher nach Wunsch sichern, die auch nach einer Kündigung der Audible-Mitgliedschaft weiter im eigenen Besitz verbleiben.

Drei Hörbücher nach Wunsch

So dürfen im ersten Monat zwei statt einem Hörbuch nach Wunsch aus dem Katalog des größten deutschen Hörbuch-Anbieters gewählt werden. Dass der kostenlose 60-Tage-Zugang auch ehemaligen Bestandskunden angeboten wird, haben wir gerade im Eigenversuch verifizieren können.

Wie immer gilt hier jedoch: Ob auch ihr von der Aktion profitieren könnt, muss im Selbstversuch ausprobiert werden. Amazon behandelt seine Nutzer, was die Berechtigung für die Teilnahme an Aktionsangeboten angeht, sehr unterschiedlich. Hier scheinen in der Vergangenheit in Anspruch genommene Gratiszeiträume ebenso mitzuspielen, wie die Dauer der letzten Mitgliedschaft und der Abstand zur letzten Kündigung.

Nur für Prime-Kunden verfügbar

Ihr könnt euer Glück auf dieser Aktionsseite versuchen. Spielt Audible mit, dann könnt ihr euch im riesigen Hörbuch-Angebot pro Monat ein kostenloses Hörbuch nach Wahl klicken und dieses über die offizielle Audible-Applikation hören.

Wer Gefallen an dem Dienst findet, kann die Mitgliedschaft auch nach den ersten zwei Monaten weiterlaufen lassen und bezahlt dann 9,95 Euro pro Monat für ein beliebiges Hörbuch aus Audibles Katalog. Die Premium-Mitgliedschaft lässt sich jederzeit kündigen und bei Bedarf jederzeit auch wieder aufnehmen. Neben Hörbüchern bietet Audible den Kunden Podcasts und zusätzliche, teils exklusive Streaming-Angebote an.