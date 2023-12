A24 Exklusiv-Deal: Alle Neuerscheinungen kommen zu HBO

Das Filmproduktions-Unternehmen A24 hat sich in den vergangenen Jahren als Publisher außergewöhnlicher Kinofilme einen Namen gemacht und geschafft, wovon viele andere Entertainment-Schwergewichte träumen: Verbraucher assoziieren A24 mit hochwertigem Independent-Kino. Stehen Filme mit A24 in Verbindung, gilt dies in gleichen Maßen als Garant für unterhaltsam-schräges Entertainment, aber auch als Qualitätsversprechen.

„Everything Everywhere All at Once“

Spätestens mit der Oscar-Auszeichnung, die im vergangenen Jahr an die A24-Produktion „Everything Everywhere All at Once“ ging, ist das seit rund zehn Jahren aktive Unternehmen weltweit bekannt.

Entsprechend ambivalent darf die folgende Meldung bewertet werden: A24 und Warner Bros. Discovery haben sich auf eine mehrjährige Exklusiv-Partnerschaft verständigt, die die Streamingrechte an neuen A24-Produktionen erst einmal an den amerikanischen Pay-TV-Sender HBO, beziehungsweise an dessen Streaming-Heimat Max überträgt.

Erst im Kino, dann auf HBO und Max

Dies macht eine schnelle Streaming-Verfügbarkeit neuer A24-Produktionen in Deutschland eher unwahrscheinlich. Ein Großteil der HBO-Inhalte wandert hierzulande in den Katalog des Pay-TV-Senders Sky. Ein Schicksal, das nun auch neue A24-Filme teilen dürften.

A24 hat seit 2019 häufiger auch mit Apple zusammengearbeitet und für den Video-Streaming-Dienst Apple TV+ unter anderem an „The Elephant Queen“, „Boys State“, „On the Rocks“ und „The Tragedy of Macbeth“ mitgewirkt.

Im Sommer 2021 waren kurzfristig Gerüchte laut geworden, Apple könnte an einer Übernahme der Filmproduktion interessiert sein – daraus wurde jedoch nichts.

Die neue Exklusiv-Partnerschaft soll Angaben des Fachdienstes Variety unter anderem Sofia Coppolas „Priscilla“, Sean Durkins „The Iron Claw“ (mit Zac Efron und Jeremy Allen White) sowie Kristoffer Borglis Comedy “Dream Scenario” mit Nicolas Cage betreffen.