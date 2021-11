Binnen einer Woche: Zweite Millionenstrafe gegen Apple in Italien

Bei der angeordneten Strafzahlung in Höhe von 10 Millionen Euro handelt es sich um den zulässigen Höchstsatz. Die Begründung der AGCM lässt sich in einem, knapp 60 Seiten starken PDF-Dokument nachlesen, in dem die kritisierten Stellen während der Account-Erstellung abgebildet wurden.

So informiert Apple neue Kunden beim Erstellen einer Apple ID zwar darüber, dass Daten erhoben werden, die die eigenen Produkte verbessern sollen, lässt aber unklar welche Daten dies sind und was genau dadurch verbessert wird.

#Antitrust : sanzioni per 20 milioni a #Google e ad #Apple per uso dei dati degli utenti a fini commerciali #datipersonali #tutelaconsumatori #praticheingannevoli #praticheaggressive https://t.co/PmtZgURkAG

Zum zweiten Mal in der laufenden Woche haben die italienischen Wettbewerbshüter der „Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato“ (AGCM) eine Millionenstrafe gegen Apple verhängt. Nachdem die AGCM Apple erst am Dienstag dazu verdonnerte 134,5 Millionen Euro Strafe zu zahlen, werden heute weitere 10 Millionen Euro fällig.

